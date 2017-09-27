Правительство Таджикистана предлагает повысить тарифы на тепловую энергию с 1 октября этого года на 15%. Соответствующее постановление подписано правительством республики.

Согласно документу, оптовым покупателям, поставляющим тепловую энергию населению, предлагается платить за каждый Гкал тепла 7,63 сомони, вместо действующих 6,64 сомони (14,9%).

Тарифы для учреждений и органов управления, финансируемых за счет бюджетных средств, предлагаются повысить с 51 сомони до 58,65 сомони (15%) за каждый Гкал, а для всех остальных покупателей – с 196,3 сомони до 225,74 сомони (14,9%).

Антимонопольной службе совместно с ОАХК «Барки точик» правительство поручило разработать прейскурант в новой редакции и ввести его в действие с 1 октября 2017 года.

В Таджикистане централизованное отопление существует только в Душанбе, теплом обеспечивается только часть города.

Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

В прошлогоднем отопительном сезоне население платило ДПТС за отопление за каждый квадратный метр жилой площади 1,03 сомони.

Сколько будет стоить тепло в предстоящем осенне-зимнем периоде для жителей столицы, пока не известно.

«Окончательная стоимость тепловой энергии пока еще не установлена», - сказали «АП» в Антимонопольной службе при правительстве РТ.

В случае, если тарифы будут повышены в предлагаемом правительством размере, населению придется платить за каждый квадратный метр жилья 1,18 сомони в месяц.

Между тем, «Барки точик» сообщает, что подготовка столичных ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону идет полным ходом. Предприятия к началу последней декады сентября запаслись 700 тыс. тоннами угля и свыше 2,3 тыс. тоннами мазута, на которых они работают. Поставки топлива для этих предприятий продолжаются: ежесуточно они получают до 4 тыс. тонн угля.

По данным энергохолдинга, мощность ДТЭЦ-1 в нынешнем осенне-зимнем периоде после ее реконструкции доведена до 50 МВт электроэнергии и 90 Гкал тепловой энергии. До этого мощность данного предприятия, построенного еще в 1958 году, составляла 20 МВт электроэнергии и 50 Гкал тепла.

Мощность сданной в эксплуатации в 2015 году ДТЭЦ-2 составляет 400 МВт электроэнергии и 235,46 Гкал тепла.

В прошедшем отопительном сезоне данными предприятия было выработано более 870 миллион кВт/ч электроэнергии и 376 тыс. Гкал тепловой энергии.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта.

В прошлом году в связи с раннем наступлением холодов подача тепла в центральной части столицы началась в конце октября. Отопительный сезон в городе завершился в начале марта этого года.

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