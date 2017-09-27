Расследованием обстоятельств резонансного ДТП в центре Москвы, в котором погиб сотрудник ДПС, займутся сотрудники военной прокуратуры. За рулем автомобиля с номером серии АМР находился прапорщик ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

​​В понедельник, 25 сентября, в центре Москвы произошло ДТП, в котором погиб 32-летний старший лейтенант полиции Сергей Грачев. За рулем служебного автомобиля Mercedes Benz S450 (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 находился прапорщик ФСБ, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил другой источник, знакомый с материалами проверки. По их словам, пассажиров в салоне машины не было.



«Автомобиль с включенным проблесковым маячком двигался по улице Новый Арбат по выделенной полосе в сторону области. Не доезжая до пересечения с Новинским бульваром, в 22:08 водитель совершил наезд на инспектора ГИБДД, который находился на той же полосе», — рассказал РБК источник в ГИБДД.

Водитель Mercedes после ДТП снял с автомобиля номерные знаки. ​С места происшествия его забрал автомобиль с госномером А848МР97. Эти детали РБК сообщили очевидцы, прибывшие на место после инцидента. Оба автомобиля принадлежат войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. «На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы», — отметил источник в ГУ МВД по Москве. К оперативным автомобилям относятся машины классом ниже: Ford Focus, Ford Transit, Hyundai.

В МВД России по данному факту начали проверку, расследованием инцидента занимаются следователи военной прокуратуры, в чью подследственность входят происшествия с участием сотрудников спецслужб, подтвердили оба источника РБК. Результаты расследования будут переданы в службу собственной безопасности ФСБ. РБК отправил соответствующие запросы в пресс-службу МВД и ФСБ.



«На видео с камер наружного наблюдения видно, как инспектор ДПС Сергей Грачев останавливает движение по одной из полос, переходит ее и останавливается на краю выделенной линии», — рассказал собеседник. Инспектор отслеживал поток, двигающийся в сторону центра, в то время как служебная машина ударила его в спину, отметил источник в ГУ МВД по Москве. «По результатам экспертизы можно будет точно сказать, что стало причиной столкновения автомобиля с инспектором. Водитель мог не заметить сотрудника, ослепленный светом фар встречных машин», — добавил собеседник. В ходе дознания будет установлено, была ли у водителя служебная необходимость находиться в этом районе: следователи проверят наличие у водителя путевого листа и спецталона.