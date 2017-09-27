Президент США Дональд Трамп заявил, что США «полностью готовы» использовать силу против Северной Кореи, но это будет «разрушительным» для Пхеньяна. Об это он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.



Он отметил, что военное вмешательство не является первым вариантом, который Вашингтон рассматривает, чтобы помешать КНДР вести свою ядерную и ракетную программу.



«Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы, — прим. РБК), не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем», — заявил американский президент.

Во вторник, 26 сентября, Министерство финансов США приняло новые санкции в отношении восьми северокорейских банков и 26 человек, которые, по мнению ведомства, имели связи с «финансовыми сетями КНДР». Ограничительные меры были приняты в отношении граждан Северной Кореи, которые являются представителями банков северокорейской республики в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах.



Как заявили в США, такие меры были приняты в ответ на разработку властями КНДР «оружия массового уничтожения» и в ответ на нарушения резолюций ООН. По мнению Вашингтона, новые ограничительные меры помешают Северной Корее получить доступ к международной финансовой системе.



В понедельник, 25 сентября, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что у КНДР есть право сбивать стратегические бомбардировщики ВВС США, если они даже не находятся в воздушном пространстве республики. Он отметил, что вероятность применения ракетного удара США по КНДР растет, а заявления Трампа «самоубийственны». По мнению КНДР, американский лидер «впервые объявил войну» Пхеньяну. В ответ на это в Белом доме заявили, что Соединенные штаты не объявляли войну Северной Корее.