Защита интересов и регулярное повышение квалификации – эти основные задачи ставит перед собой профессиональное объединение аудиторов и бухгалтеров. Причем стать членами Ассоциации «Аудиторы и бухгалтеры Таджикистана» могут как профессиональные специалисты, так и начинающие. Для молодых финансистов – это объединение может стать по праву трамплином в их профессиональной деятельности.

19 сентября в Душанбе была презентована Ассоциация «Аудиторов и бухгалтеров Таджикистана». Само объединение существует уже год, но познакомить широкую общественность со своей деятельностью Ассоциация решила сейчас, став крепко на ноги и заняв свою нишу.

Ассоциация «Аудиторы и бухгалтеры Таджикистана» образована тремя аудиторскими компаниями: ООО «Кроу Хорват–ЭЙСИДЖИ», ООО «Делойт и Туш» и ООО «Бейкер Тилли Таджикистан» при поддержке проекта «Государственного внутреннего финансового контроля» (Фаза III), финансируемого Европейским Союзом.

«Целью создания этой Ассоциации является реализация и защита экономических, социальных, культурных прав и свобод ее членов, поддержка их интересов, развитие их активности в профессиональной сфере, профессиональной квалификации, удовлетворение профессиональных интересов, содействие в совершенствовании бухгалтерского учета и аудита в Таджикистане на основе международных стандартов. Члены Ассоциации также вправе рассчитывать на помощь в подготовке и переподготовке кадров», - рассказал на презентации Исполнительный директор Ассоциации Фаррух Муминов.

Как подчеркивалось на презентации, членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные физические лица граждане РТ, иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита. Причем неважно только ли вы начали свою деятельность на данном поприще, либо работаете в этой сфере не один десяток лет.

Членами Ассоциации могут быть физические лица и юридические лица, то есть компании, готовые соблюдать политику объединения, принимать участие в ее деятельности и уплачивать в установленном порядке вступительные, регулярные членские и иные взносы и разделяющие цели Ассоциации.

Условием членства в Ассоциации является полное соответствие лица требованиям «Положения о членстве» и Уставом Ассоциации. Членство в Ассоциации наступает с момента внесения сведений о новом члене в Реестр членов Ассоциации и извещения его об этом.

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Профессиональное объединение выполняет на сегодняшний день такие задачи, как изучение рынка бухгалтерских, аудиторских, экспертных и консультационных услуг; проводить работы по повышению квалификации аудиторов, бухгалтеров и помощников аудиторов, оказывает поддержку в организации их стажировки в организациях страны и за рубежом; разрабатывает программы заочной профессиональной подготовки аудиторов, помощников аудиторов и бухгалтеров. На все это уже сейчас могут рассчитывать члены Ассоциации.

Кроме того, в деятельность Ассоциации входит содействие в организации изучения, обобщения и распространения положительного опыта аудиторских организаций и аудиторов; представление интересов членов объединения в госорганах, иностранных и международных организациях; совместная разработка предложений по совершенствованию аудиторского, бухгалтерского и налогового законодательства; организация и проведение обучения по повышению квалификации аудиторов, бухгалтеров и других специалистов.

По словам Фарруха Муминова, Ассоциация намерена принимать участие в Международных программах и проектах, направленных на внедрение в Таджикистан практики работы аналогичных организаций США, Англии, Германии, Канады и других высокоразвитых стран, налаживать связи и сотрудничество с международными профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов с целью достижения международного признания. В частности, Ассоциация ставит перед собой задачи по вступлению в Международную общественную организацию Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» (СНГ), Международную Федерацию бухгалтеров (IFAC), Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов (ЕССБА).

И главное для членов Ассоциации в будущем будут доступны выдача специальных сертификатов и подготовка к соответствующих экзаменам - Сертификат «Профессиональный Бухгалтер Таджикистана». Сертификаты по 1 С, Международный диплом «ДипИФР» (рус) (от АССА по МСФО), Международный сертификат «CIPA» - Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер, Международный сертификат «CAP» - Сертифицированный бухгалтер-практик, Международный сертификат «СРА» - сертифицированный публичный бухгалтер, Проведение экзаменов по АССА (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров).

Представители Ассоциации попытались разъяснить участникам мероприятия, что членство в данной Ассоциации в будущем позволит ее членам развивать свою деятельность.

Ассоциация планирует до конца года регулярно проводить свои презентации в целях привлечения внимания потенциальных членов.

Также отмечалось, что созданная Ассоциация будет иметь большой успех, так как в ее рамках в будущем планируется обсудить наиболее актуальные вопросы, решение которых будет способствовать развитию деятельности членов Ассоциации.

В настоящее время в Таджикистане действуют более 15 аудиторских компаний, 7 из которых являются международными компаниями.