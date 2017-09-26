22 сентября в Москве, на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, состоялся Форум молодых лидеров Евразии, в котором приняли участие делегации государств-участников СНГ, стран Балтии и Грузии - более 150 молодых представителей научного и экспертного сообществ, госорганов, общественных и неправительственных организаций, а также масс-медиа.

С приветственным словом к участникам форума обратился специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Правления МФГС Михаил Швыдкой. Он отметил особую актуальность прямых контактов молодежи государств, имеющих общий исторический опыт.

Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц обратил внимание на примечательный факт: сегодня на уровне межвузовского взаимодействия проще выстраивать отношения с партнерами из дальнего зарубежья, с соседями эти отношения нередко «отягощаются» зачастую надуманными политическими моментами. «Нашим коллегам из СНГ мы всегда говорим: мы готовы к такому сотрудничеству, которого вы сами не боитесь. Надеюсь, новое поколение бояться не будет, ведь, как как бы мы ни называли наши страны, у нас общая история, общие традиции, во многом общее понимание тех или иных процессов», - сказал Барциц, приветствуя участников форума в стенах прославленного российского вуза.

Фото предоставлено Политологическим центром «Север-Юг»

Образовательная программа Форума молодых лидеров Евразии предоставила возможность делегатам получить новые знания, обменяться опытом работы и представить собственные проекты в различных сферах деятельности. «Оказалось, что проекты из разных стран имеют много общего – в их основе лежат сходные идеи, они ставят перед собой аналогичные цели и задачи. Проблемы, с которыми сталкиваются молодежные активисты и лидеры при реализации проектов, также во многом схожи. Соответственно, и пути их преодоления можно и нужно искать вместе», - отметила по итогам форума представительница делегации Казахстана, редактор центральноазиатского направления Пресс-клуба «Содружество» Жанар Тулиндинова.

Лекции, тренинги и мастер-классы прошли в четырех тематических секциях: «Молодой предприниматель: возможности, потребности и перспективы», «Имидж и Интернет: построение бренда в молодежном медиа-пространстве», «Молодежные инициативы: студенческое самоуправление, добровольчество, гражданское воспитание», «Проблемы интеграции в глобальной повестке дня. Политологические оценки и прогнозы».

Подводя итоги Форума молодых лидеров Евразии, представители национальных делегаций констатировали: он стал важным практическим шагом в процессе продвижения гуманитарного и межкультурного диалога на евразийском пространстве, способствовал «взращиванию евразийской культурной идентичности в молодежной среде», а также повышению профессиональных компетенций представителей молодежных интеллектуальных элит государств-участников.

Инициаторами и организаторами межгосударственного мероприятия выступили Политологический центр «Север-Юг» и Институт государственной службы и управления РАНХиГС при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).