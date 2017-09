Air Astana JSC, Kazakhstan’s flagship carrier, says a scarcity of jet fuel is threatening its operations as Russian rivals suck up supplies. “Regular air service in Kazakhstan is in jeopardy,” Air Astana said on September 25 in a statement, citing lower fuel deliveries from Russia.

