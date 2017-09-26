США закупили для афганских ВВС 6 военных вертолетов UH-60 Black Hawk. Они уже прибыли в Кандагар, сообщает Afghanistan.ru.

Несколько месяцев назад США заявили, что предоставят афганским ВВС 160 военных вертолетов и других летательных аппаратов в течение следующих четырех лет, в том числе 53 вертолета модели UH-60 Black Hawk, 30 вертолетов MD-50F, 6 самолетов-штурмовиков A-29 и 5 — AC-208, передает «Афганистан.Ру» со ссылкой на министерство обороны Афганистана. Эта техника должна заменить используемые в Афганистане в настоящее время российские вертолёты Ми-17 и Ми-35. Согласно июльскому докладу специального генерального инспектора США по реконструкции Афганистана, 19 из 46 афганских Ми-17 уже устарели.

«Мы нуждаемся в вертолетах для того, чтобы поставлять боеприпасы на полицейские КПП, расположенные в горах, для уничтожения военных баз противника, а также своевременной доставки в больницы пациентов и раненых», - заявил спикер министерства обороны Давлат Вазири.

Представители силовых ведомств надеются, что это разрешит часть проблем, с которыми сталкивается афганская армия. В частности, это касается освобождения захваченных боевиками военных баз в уезде Гормач северной провинции Фарьяб.

Власти Афганистана намерены снять с вооружения военную технику советского и российского производства. Кабул планирует утилизацию единиц оружия, которые долгие годы помогали его армии сохранять боеспособность. По данным «Афганистан.Ру» под программу утилизации может попасть не только обычное стрелковое оружие и средства связи, но и тяжелая боевая техника, которой располагает правительственная армия.

Хотя в вооруженных силах и полиции Афганистана до сих пор пользуются советским оружием, поэтому афганцы хорошо знакомы с боевой техникой этого производства. Она находилось на вооружении у официальных режимов, так и у вооруженных сил моджахедов. Советское оружие проверено в Афганистане временем и, как говорят сами военные, хорошо себя зарекомендовало в условиях страны. Кроме того, по словам афганских военачальников, советское вооружение неприхотливо в обслуживании и ремонте.

Ранее США заявили о намерении увеличить инвестиции в афганские ВС, а также удвоить войсковой контингент в Афганистане в течение следующих четырех лет. Кроме того, не менее 15 государств-членов НАТО также заявили о готовности увеличить свое военное присутствие в Афганистане.