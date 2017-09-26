В рамках операции оперативные штабы и рабочие группы будут выявлять факты нелегальной миграции, проверять законность пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Таджикистан.

Как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, МВД, ГНКБ и министерство труда, миграции и занятости населения подписали 25 сентября совместный приказ о начале второго этапа операции «Нелегал-2017».

Согласно приказу, операция «Нелегал» будет проводиться усилиями личного состава министерства внутренних дел, Госкомитета национальной безопасности и министерства труда, миграции и занятости населения страны.

Второй этап операция «Нелегал-2017» продолжится до 6 октября.

Операция «Нелегал» проводится в странах Организации Договора о коллективной безопасности ежегодно в два этапа – в мае-июне и сентябре-октябре.