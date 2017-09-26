Применение ядерной энергии в сельском хозяйстве решает задачи селекции и помогает в борьбе с вредителями.

Таджикистан – аграрная страна. При этом основная часть сельскохозяйственной продукции не перерабатывается в республике, а вывозится в сыром виде. С использованием новых технологий обработки появится возможность дальнейшей переработки сельхозпродукции с созданием новых рабочих мест. О чем именно идет речь, читайте в нашем материале.

По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2017 года Таджикистан экспортировал более 75 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. В случае применения инновационных технологий при выращивании и хранении эта цифра могла бы быть выше.

Каким образом?

У таджикских аграриев может появиться заинтересованность в технологиях ГК «Росатом», которые были представлены на международной выставке ЭКСПО-2017, на днях завершившей свою работу в Астане.

Компания предлагает современные решения по увеличению срока хранения фруктов и овощей, защите сельхозпродукции от вредителей, повышению всхожести семян и по селекции растений.

В рамках «Атомной недели» на ЭКСПО-2017 прошел круглый стол, посвящённый неядерным технологиям и неэнергетическим решениям в атомной сфере. Обсуждения и дискуссии, развернувшиеся на мероприятии, были важны для развития всех видов и форматов производственной кооперации, создания бизнес-альянсов и совместных предприятий в Центрально-Азиатском регионе.

Интегрированное предложение ГК «Росатом» для применения ионизирующего излучения в сельском хозяйстве озвучил руководитель дирекции технологического инжиниринга и развития – начальник отдела разработки и внедрения инновационных технологий АО «Русатом Хэлскеа» Виктор Савинов. По его словам, ежегодные потери пищевого сырья из-за ограниченного срока годности и из-за вредителей составляют порядка 20-45%, а обработка продукции ионизирующим излучением позволяет продлить срок годности и обезопасить продукты от вредителей.

Процесс обработки организован в соответствии с рекомендациями и нормами МАГАТЭ, ВОЗ и ФАО. Преимущества этого метода заключаются в том, что эта технология позволяет увеличить срок хранения фруктов и овощей, предотвратить прорастание овощей, удалить насекомых-вредителей, а отсутствие нагрева в процессе обработки позволяет сохранить вкус и аромат продуктов.

Обработка продукции ионизирующим излучением – эффективный способ продления срока хранения рыбы, мясных и морепродуктов. Технология может применяться как для свежих, так и для замороженных и консервированных мясных и рыбных продуктов. С помощью этой технологии можно обезопасить продукцию даже в упакованном виде, что предотвращает повторное их загрязнение.

О плюсах

Какие выгоды может получить производитель сельхозпродукции от технологии обработки продукции ионизирующим излучением?

«Это более энергоэффективный способ обработки по сравнению с газовой и тепловой обработкой, - пояснил Виктор Савинов. - Он обладает наибольшей проникающей способностью и обеспечивает отсутствие остаточного агента в продукции. В пользу безопасности технологии говорит тот факт, что она осуществляется без использования химических веществ и нагревания».

Сегодня в мире действуют более 135 центров обработки, в России и странах СНГ функционируют 8 центров и 52 установки для обработки продуктов ионизирующим излучением.

Технология позволяет сократить потери при экспорте и соблюсти фитосанитарные требования основных импортеров. Это может иметь большое значение для таджикских предпринимателей, которые вывозят фрукты и овощи в другие страны и часто теряют часть своей продукции в связи с длительными пограничными процедурами и удаленностью страны от рынков сбыта.

Также есть исследования, результаты которых говорят о благотворном воздействии ионизирующего излучения на семена культурных растений. Так, помидоры, выросшие из обработанных семян, быстрее созревают. А урожайность злаков повышается на 10-15%. Это объясняется тем, что такие растения более устойчивы как к природным катаклизмам, так и к воздействию вредителей. В жаркое лето в Казахстане пшеница, выросшая из обработанных семян, смогла не только выжить в засуху, но и дать хороший урожай.

Можно ли заменить обработку ионизирующим излучением тепловой или химической обработкой? Можно, но не всегда, поскольку газ или температурное воздействие не всегда могут проникнуть в глубину содержимого.

А радиационные технологии, которые Росатом предлагает для решения насущных жизненных задач, позволяют убивать вредные микроорганизмы внутри материалов с самыми разными структурами.

«Новые разработки заинтересуют всех игроков аграрного рынка»

Своим мнением о новых технологиях поделился Саиджамол Саидов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

- Обработка сельхозпродукции с помощью ионизирующего излучения для нашей республики является актуальным вопросом. В Таджикистан завозятся фрукты и овощи из-за рубежа, например цитрусовые, бананы, финики, картофель и другое. Думаю, что они прошли обработку разными способами – газовым, тепловым, химическим, может быть даже и лучевым.

В свою очередь, Таджикистан экспортирует свою плодоовощную продукцию в другие страны. Предлагаемая российской компанией методика обработки - самая современная, экономичная и, самое важное, инновационная.

Если учесть, что сегодня в Таджикистане создано более 50 тыс. га плодоносящих садов и виноградников, не считая старых, то обработка сельхозпродукции ионизирующим излучением является самым современным методом, отвечающим потребностям сегодняшнего аграрного рынка.

Большая часть выращенной сельхозпродукции Таджикистана идет на экспорт. Действует программа развития садоводства и виноградарства, рассчитанная до 2020 года, что позволяет нарастить объемы продукции. Вместе с производством будет расти потребность сохранить урожай, увеличить сроки его хранения, улучшить качество посевного материала, повысить урожайность. Если обработка продукции и семян методом облучения соответствует международным стандартам, почему бы не внедрить эту технологию в аграрном секторе?

Сейчас у нас применяется газовая или тепловая обработка, например сухофрукты мы обрабатываем с помощью серы. Этот метод очень трудоемкий. Думаю, сначала нужно экспериментировать и показать нашим фермерам преимущества обработки продукции ионизирующим излучением.

Применение ядерной энергии в сельском хозяйстве решает задачи селекции и помогает в борьбе с вредителями.

В конце 80-х - начале 90-х годов в Таджикистане применялось ультрафиолетовое облучение, например семян хлопчатника, но оно оказывало сильное действие на биохимические процессы.

Новые разработки российской компании для сельского хозяйства, думаю, заинтересуют всех игроков аграрного рынка в Таджикистане.