АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе в отеле Hayat Regency Dushanbe в 18:00 состоится открытие выставка ремесел «Женщины и горы» в рамках проекта «Продвижение туризма в Зерафшанской долине через разработку нового ремесленного продукта», финансируемого Программой Развития ООН.

- В Худжандском государственном университете имени академика Б. Гафурова состоится Международный круглый стол «Русский язык в современном образовательном пространстве России и Таджикистана: практика обучения и перспективы сотрудничества», организаторами которого являются Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Худжандский госуниверситет, АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 СЕНТЯБРЯ

Международный день туризма.

1968 - В Душанбе при участии АН СССР открылась международная конференция ЮНЕСКО по истории, археологии и культуре Центральной Азии в Кушанскую эпоху.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 СЕНТЯБРЯ

1927 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Боймухаммад Ниязов.

1963 – Родился писатель и журналист Равшан Махсумов

1963-2011 – Родилась писатель Мавчигули Зардодхон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.