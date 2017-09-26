Министерство образования Турции приняло решение немедленно изъять учебники для учащихся седьмого класса из-за страницы, посвящённой возникновению коррупции из-за цензуры в прессе, сообщает mk-turkey.ru со ссылкой на газету Cumhuriyet.

Ранее министерство выдало учащимся седьмого класса тысячи книг с главой «Свобода прессы», в которой обсуждается значение средств массовой информации, а также вкратце упоминается положение СМИ в Турции.

В главе о свободе СМИ утверждается, что растущее давления на свободу СМИ приводит к коррупции и финансовому кризису в стране.

«Правящая партия обеспокоена сообщениями СМИ о коррупции в правительственных кругах. Они используют власть, чтобы изменить Конституцию, добавляя в неё статьи, ограничивающие свободу СМИ и устанавливающие цензуру на статьи, публикующиеся без их разрешения», - описывается гипотетический сценарий в главе.

Кроме того, по заданию учащиеся должны ответить на ряд вопросов о негативных последствиях ограничения свободы СМИ в стране и высказать свое мнение по этому поводу.

Министерство сообщило, что взамен изъятых учебников ученикам будут выданы новые книги.

Турция перешла в крайне репрессивный режим, особенно после крупного коррупционного скандала «Большая взятка», ставшего достоянием общественности в декабре 2013 года, и неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой 15 июля 2016 года.

По данным Международного института прессы (IPI), в настоящее время в Турции из-за рода своей деятельности за решёткой содержатся 171 журналист.