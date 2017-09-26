Прославленный таджикский спортсмен-пауэрлифтер Толеъ Холназаров сейчас работает в ОАЭ и готовит паралимпийских спортсменов этой страны. Мы задали несколько вопросов именитому спортсмену.

Сейчас подопечные Толеъ Холназарова готовятся к стартам на мировой арене. Недавно его команда побывала в Душанбе и провела тренировочные сборы.

- Каждый год мы ездили в Чехию для прохождения сборов. В этом году мы пришли к выводу, что в Таджикистане это сделать лучше, да и погода способствует. Кроме того, пища, обычаи и традиции таджиков ближе к арабам, - сказал Холназаров. - Поэтому мы приехали в Душанбе на 15 дней, провели сборы. Теперь готовимся отправиться на чемпионат мира, который стартует 30 сентября в Мексике. Ну а наша главная цель – хорошая подготовка к Паралимпийским играм 2020 года в Токио. В нашей сборной - пять спортсменов: трое мужчин и две женщины.

- Толеъ, расскажите, когда вы уехали в ОАЭ?

- В последние несколько лет мне поступали предложения из разных стран относительно тренерской работы. Пять лет назад я принял одно из таких предложений и уехал в ОАЭ. В течение этого времени мои подопечные стали чемпионами Эмиратов в своих весовых категориях, а один из них стал 2-кратным победителем международного турнира Fazza, который каждый год проходит в Дубае. На этот турнир приезжают лучшие атлеты со всего мира, на нем разыгрываются путевки на Олимпиаду. Также мои подопечные отличились на других различных соревнованиях. Есть чемпионы мира и вице-чемпионы. А также победитель чемпионата Центральной Азии, бронзовые призеры чемпионата Азии.

- Какая задача поставлена перед вами?

- На данный момент главной целью является попадание моих подопечных в первые места в мировом рейтинге в своих весовых категориях, что даст им возможность попасть на следующие Олимпийские игры. Разумеется, спортсмены должны удерживать и улучшать полученные достижения, чтобы остаться в десятке лучших атлетов.

Фото из личного архива Толеъ Холназарова

- Почему вы приняли решение тренировать именно спортсменов с ограниченными возможностями?

- Когда я только начал работать в качестве тренера, занимался со всеми спортсменами, в том числе и с ограниченными возможностями. Одним из моих учеников в Таджикистане является Парвиз Одинаев. Поскольку наш вид спорта включен в программу Паралимпийских игр, мне более интересно подготовить спортсменов именно к этим соревнованиям. В 2011 году мы отправились в Дубай на чемпионат мира, тогда Парвиз Одинаев занял второе место. После этого руководство Паралимпийского комитета ОАЭ предложило мне возглавить их сборную, и я согласился. С тех пор работаю по контракту.

- На какой срок подписали контракт?

- Он сначала был рассчитан на год, но затем его продлевали. Что будет дальше, пока не планировал, все будет зависеть от результатов спортсменов. Хотелось бы, чтобы все ребята, с кем я работаю, достигали результатов на турнирах. Это задача-минимум, ну а максимум - это высокие места на международном уровне.

Вернусь ли в Таджикистан? Мне хочется работать с нашими спортсменами, но, пока меня все устраивает тут, продолжаю работу в ОАЭ.

- Какие у вас условия для подготовки?

- У нас есть все условия, и очень хорошие. В течение нескольких лет тренировок мои подопечные уже стали выходить на мировую арену и занимать призовые места. После этого они получают хорошее вознаграждение за свои труды и награды.

- Вы остаетесь в курсе всех событий и развития пауэрлифтинга и бодибилдинга в стране?

- С полной ответственностью могу сказать, что ни на минуту не забываю о наших пауэрлифтерах, постоянно держу связь, также обеспечиваю тренировочными программами и т.д. Федерация работает, как всегда, эффективно, каждый год проходят чемпионаты города и страны, Кубок Таджикистана.

Фото из личного архива Толеъ Холназарова

Хочу выразить благодарность за плодотворную работу генеральному секретарю федерации Олиму Парпиеву и всем тренерам за подготовку спортсменов. Недавно я покинул пост председателя Федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга РТ, потому что всегда нахожусь за границей. Но у нас хорошая команда, которая продолжит начатое дело.

К сожалению, наши пауэрлифтеры-паралимпийцы не имеют таких же хороших условий для занятий, что очень обидно и досадно, так как есть очень сильные и перспективные ребята, которые могли бы с успехом выступить на следующих Паралимпийских играх. Трудность заключается в том, что тренировочный инвентарь пауэрлифтеров-паралимпийцев кардинально отличается от тренировочного инвентаря здоровых пауэрлифтеров.

Спортзалы для спортсменов с ограниченными возможностями нужны не только в столице, но и во всех областях республики, где есть много сильных ребят и девушек. Важность таких специальных залов заключается не только в плане спортивных достижений, но и в интеграции людей с ограниченными возможностями в нормальную общественную жизнь, чтобы они не чувствовали себя изгоями в обществе. Чтобы они могли стать примером для подражания, каким является Парвиз Одинаев, участник Паралимпийских игр - 2012 в Лондоне. Кроме того, они могут стать настоящими героями, выиграв в будущем медали на всевозможных международных турнирах и Паралимпийских играх.

- Расскажите о ваших детях, кто чем занимается?

- Я женился в 2000 году. У меня сейчас трое детей: две дочери и сын. Моя старшая дочь Самои – ей 16 лет - учится в школе с английский уклоном; младшая дочь, 13-летняя Падида, и 11-летний сын Джавшан также учатся в школе и свободно говорят на арабском.

- Вы посвятили себя тренерской деятельности, но до этого отмечали, что можете вернуться на международную арену.

- Да, у меня были такие планы, но мне пришлось пересмотреть их. Во время подготовки к чемпионату мира 2011 года на одной из тренировок я получил серьезную травму - разрыв бицепса и связки плеча. Операция была сложной, но прошла удачно, за что хочу сказать большое спасибо врачам из городского центра микрохирургии.

На реабилитацию потребовалось больше времени, чем ранее планировал, поэтому возвратиться к международной карьере не получилось.

ДОСЬЕ «АП»:

Толеъ Холназаров родился 1 мая 1975 года в Советском районе Кулябской области (ныне район Темурмалика) в семье литератора Имомназара Холназара и доктора филологии Зебунисо Холназаровой.

Толеъ является одним из основателей пауэрлифтинга в Таджикистане, а также вице-председателем Федерации бодибилдинга, пауэрлифтинга и фитнеса РТ.

В пауэрлифтинге Толеъ Холназаров добился следующих результатов: 1996 год – серебро чемпионата мира в Финляндии, 1998 год - победитель Кубка Казахстана, в 1998 году выиграл золото чемпионата мира в Венгрии, в 2000 году – золото чемпионата Азии в Навои (Узбекистан). В 2005 году завоевал серебро чемпионата мира в Майами (США), в 2006 году стал чемпионом мира среди профессионалов в Нью-Йорке (США), а в 2008 году выиграл бронзу чемпионата мира в Палм-Бич (США). В 2010 году перешел на тренерскую работу.