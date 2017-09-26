В Ираке найдена 16-летняя гражданка Таджикистана - вдова боевика "Исламского государства", сообщает телеканал RT. Вместе с родителями 16-летняя Аиша из Таджикистана жила в иракском Мосуле, затем она уехала с мужем в Талль-Афар и потеряла связь с ними. Журналисты Russia Today ищут роджственников девочки.

По данным издания, 16-летнюю Аишу из Таджикистана вывезли с территории, подконтрольной ИГ*, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мохаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой.

"Я не знаю, где мои родители. Сначала они были в Мосуле, потом началась война, я уехала в Талль-Афар", — рассказывает Аиша.



"По дороге в приют девушка познакомилась с женщиной из России с двумя детьми. Но в пути россиянка скончалась от сердечного заболевания, и заботу о трёхлетней Мариам и четырёхмесячной Фуадим взяла на себя Аиша. Имя матери девочек неизвестно, отца звали Самир", - сообщает телеканал.

До этого корреспонденты RT нашли в приюте несколько русскоговорящих детей. Все они остались сиротами. Среди них есть девочка девочки по имени Марьям. Ее историю показали в августе по российскому каналу Russia Today. Министерство внутренних дел Таджикистана занимается поиском родственников девочки.