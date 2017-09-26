Lucara Diamond Corp. продала алмаз Lesedi La Rona весом 1,109 карата за $53 млн, то есть по цене $47 тыс. за карат. Покупателем стала компания Graff Diamonds. Об этом сообщает Bloomberg.

Lesedi La Rona (переводится с языка тсвана Ботсваны как «Наш свет») был добыт на руднике Карове на месторождении в Ботсване в ноябре 2015 года. Это второй по величине алмаз в истории, пишет РБК со ссылкой на издание.

Проданный алмаз значительно больше другого ценного камня компании — алмаза Constellation весом 813 карата. Последний был продан за $63 млн, или $77,5 тыс. за карат.



Как отмечает Bloomberg, продажа «Нашего света» — это хороший пример того, что размер алмаза не является самым важным показателем при формировании его цены.



Такой камень сложнее высекать, а его цвет не так хорош, как у меньшего по размерам камня Constellation. Алмаз не удавалось продать в течение года. BMO Capital Markets ранее оценивала возможную сумму сделки в $75 млн.

«Если вы примите во внимание потенциальные последствия, риск, который покупатель берет на себя, станет понятно, почему он не был самым простым товаром для продажи», — сказал гендиректор Lucara Diamond Corp. Вильям Лэмб.



Алмаз размером почти с теннисный мяч является вторым по весу в мире. Самый большой камень Куллинан-I был добыт в Южной Африке в 1905 году, его вес составил 3,160 карата. Алмаз был разрезан на «Большую звезду Африки» и «Малую звезду Африки» для королевской коллекции драгоценностей Великобритании.​