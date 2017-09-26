Ны­неш­няя та­д­жик­с­кая ли­те­ра­ту­ра – это, ко­неч­но, не та ли­те­ра­ту­ра, ко­то­рую мы зна­ли по твор­че­ст­ву Ай­ни, Тур­сун-за­де, Улуг-заде или Лоика. Не будем сравнивать, но заметим, что современная литература медленно выходит из спячки кризисной эпохи.

После распада Советского Союза в начале 1990-х в литературе независимого Таджикистане произошли преобразования, связанные с установлением независимости.

Долгое время не были слышны лучшие поэты и прозаики, но это не означает, что литература ушла в небытие. В последнее время голоса писателей и поэтов Таджикистана уже звучат ярче, чем было в 90-х и начале 2000-х гг.

Это наверняка связано с тем, что писатели освоили просторы интернета, появился свой сайт у Союза писателей, многие литераторы завели во Всемирной паутине свои странички. Активно используются соцсети для пропаганды современной литературы.

Заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа не согласен тем, что в современной литературе читать нечего. «Более 300 романов было опубликовано, и я не верю, что среди них нельзя найти хотя бы десяток лучших образцов», - говорит он.

Мастера прозы и поэзии

В современной таджикской прозе особое место занимает творчество писателя Уруна Кухзода, в прозе которого доминирует нравственно-этическое начало. В новом романе «Хайҷо», повестях «Се рохаки аз як хизб», «Гардани гам бишканем» и цикле рассказов писатель остается верен своим жизненным и творческим принципам. «Творчеству этого именитого писателя присуща лексика высокого стиля», – отмечают исследователи.

Абдулхамид Самад завершил роман-дилогию «Гардиши девбод» («Вихревая воронка»), в литературных кругах высокую оценку получило эссе «Неоконченная поэма Мастчоха».

Саттор Турсун, наряду с рассказами и публицистикой, блеснул повестью «Эътироз» («Претензия»).

В Союзе писателей Таджикистана отметили новые романы Сорбона «Барзгар» («Землепашец»), «Кадевар» («Хозяин»), повести «Санам», «Спитамен», сборник рассказов «Мағзреза» («Зернышки»). Литературные критики Абдунаби Сатторзода, Абдухолик Набави и Кароматуллохи Шукрулло оценили роман «Барзгар» («Землепашец») как новое слово в современной таджикской прозе и отметили глубокое исследование жизни в период независимости.

Плюрализм мнений и свобода слова – явление, которое появилось в эпоху независимости, положительно повлияло на творческий процесс, и литература с успехом пользуется этим.

Профессор Атахон Сайфуллоев находит подтверждение этой мысли в романе Кароматулло Мирзоева «Марги бегунох» («Смерть невинного»). Это рассказ о том, как в начале 90-х годов люди самовольно брали в руки огнестрельное оружие, создавали незаконные вооруженные группировки и жестоко отстреливали своих же братьев и сестер.

Автор смотрит на реальность беспристрастно: не проявляет симпатии или антипатии ни к одной из группировок, отражает события такими, какими они были на самом деле. Принцип правдивого изображения жизни красной нитью проходит через эту книгу.

Также не оставят читателя равнодушным его повести «Звезды из-за облаков» и «Два героя из одной семьи».

В современной таджикской прозе особое место занимает жанр исторического романа. Бароти Абдурахмон в своих романах «Куруш великий» и «Камбис» продолжил лучшие традиции этого жанра, начало которым было положено в таджикской советской литературе. Писатель продолжает трудиться над этой серией.

Бахманёр опубликовал свои произведения «Шоханшох» и «Сармаддех» на таджикском и русском языках в Душанбе и Алматы.

Критики также отмечают романы «Староста» писателя Партава, «Засада» Юнуса Юсуфи, «Искушение» и «Тяжба» Шохмузаффара Ёдгори, «Семь сновидений» Юсуфджона Ахмадзода, «Обморок» Гулрухсор, ряд других произведений большой прозы.

Писатели Таджикистана, помимо поисков нового стиля, не забывают и о традициях, накопленных в советский период. Литература отвечала на вызовы времени, воспевала великие стройки СССР. Естественно, и современная литература не обошла вниманием достижения в народном хозяйстве Таджикистана после приобретения независимости.

В этом направлении плодотворно поработал Бахтиёри Муртазо, его произведение «Туннель “Истиклол”» считается одним из лучших образцов жанра производственного романа.

На эту тему пишут Раджабали Ахмадов, Холназар Мухаббатов, Ханифаи Мухаммадохир, Садриддин Хасанзода и другие авторы.

За это время в таджикской поэзии наметился некий подъем. Продолжая лучшие традиции таджикско-персидской классики и поэтов советского периода, современные поэты Таджикистана обновляют тематику своих произведений. Любовь к Родине, поиск национальных истоков, история и язык таджиков превалируют над другими темами. За период независимости новая таджикская поэзия сблизилась с иранской и афганской и начала проявлять себя на платформе общей персоязычной поэзии. И она не затерялась – сегодня современную таджикскую поэзию читают также в этих странах.

Темп задают такие поэты, как Мумин Каноат, Гулрухсор, Бозор Собир. В жанре поэмы новые произведения написали Мумин Каноат, Зиё Абдулло, Ахмаджони Рахматзод, Сайдулло Амин, Камол Насрулло, Озарахш, Ато Мирходжа, Абдукодири Рахим, Сайёд Гаффор, Хадиса.

В новой поэзии есть свое место и поклонники у многих молодых поэтов, о творчестве которых невозможно рассказать в рамках одной публикации.

Есть хорошие произведения в литературной критике, детской литературе, драматургии.

Однако написать книгу и опубликовать ее – разные вещи. Сегодня тиражи книг так малы, что не покрывают даже расходов авторов. О баснословных гонорарах, как было в советское время, не может быть и речи. Почти все авторы зарабатывают себе кусок хлеба на другой работе, почти никто не может прожить, занимаясь сугубо литературным трудом.

Что дала «чистка»?

Из-за финансовых трудностей трудно было печатать книги, люди перестали читать, в ряды СП, пользуясь отсутствием должного контроля, инертностью писательской организации, влились слабые авторы.

После долгих лет Союз писателей наконец-то взялся за дело – в прошлом году была объявлена чистка рядов этой организации от случайных авторов. Эту инициативу поддержали почти все знаменитые поэты и писатели. «Таланты найдут себе дорогу. Чтобы стать членом СП, мало быть знаменитым, нужно написать ряд произведений, которые отличались бы высоким художественным уровнем», - отмечает Ато Мирходжа.

После чистки рядов Союза слабые произведения уже не попадают на страницы серьёзных литературных изданий. Прекратились славословия в честь первых лиц государства. Авторы таких «опусов» с помощью лести хотели решить какие-то личные вопросы. «Посвящать произведения кому-либо из чиновников не запрещается, но они должны хоть сколько-то отвечать художественным критериям», - говорят в Союзе.

С другой стороны, чистка СП повысила ответственность писателей и поэтов, они теперь будут более серьезно относиться к творческому процессу. А графомании и сочинительству путь заказан. Хотя бы в стенах Союза.

А исключенный из Союза поэт Абулькасим Каххор отмечает: «При чистке были допущены ошибки. Но мое исключение, о котором с упоением писали, наоборот, помогло мне набрать популярность. После того как передо мной закрыли двери Союза, я стал лауреатом нескольких российских конкурсов, в том числе в конкурсе Тютчева стал дипломантом. Вот свежая новость: я вошёл в лонг-лист литературной премии имени Велимира Хлебникова, которая учреждена журналом «Российский колокол» в рамках литературного фестиваля «Поехали! в Астрахань».

Хороший поэт не нуждается в союзах и прочих подобных организациях. Главное для меня – продолжаю писать стихи и песни. Более 30 моих стихов прозвучали в исполнении певцов на различных праздниках и торжествах. И еще, я ни капли не обижен на тех людей, которые инспирировали мой уход из Союза».