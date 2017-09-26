Жительница Худжанда, задержанная сегодня за ношение хиджаба милицией, в настоящее время уже находится дома. Хиджаб она так и не сняла, и заявила, что делать этого не собирается ни при каких обстоятельствах.

Мы позвонили женщине, она назвалась Наргис Курбановой, и сообщила, что проживает в одном из микрорайонов города Худжанд.

«Ко мне утром домой ворвались без предупреждения два милиционера, один из которых был участковым инспектором. Однажды он приходил и требовал, чтобы я сняла хиджаб, так как это положено по закону. Я тогда сказала, что ничего такого в законодательстве нет, и я никогда не сниму хиджаб, потому что это мое решение и мне так велел Аллах. Он тогда ушел, а сегодня вместе с каким-то незнакомым милиционером они ворвались к нам в дом, и стали обзывать меня, заставляли вместе с сыном пойти в милицейский участок, угрожая, что посадят в тюрьму», - рассказала она.

Наргис Курбанова рассказала, что раньше работала преподавателем английского языка в одном из вузов. «Но, как стала носить хиджаб четыре года назад, была вынуждена уйти с работы и сейчас сижу дома. Я никогда его сниму», - сообщила она.

По словам женщины, после того как она позвонила на горячую линию в МВД РТ, а потом оттуда в областную горячую линию, на районный участок прибыла группа быстрого реагирования. «Это были 4 человека и подполковник из городского ОВД. Меня попросили написать заявление о случившемся инциденте, и подполковник сказал, что разберется. Вместе с ним, прибыли три человека в штатском – две женщины и мужчина из местного хукумата. После того, как я написала заявление, и меня опросили об обстоятельствах дела, отпустили домой», - сообщила женщина по телефону.

Она также сообщила, что «слышала от людей, что сегодня на рынке Панджшанбе тоже женщин в сатрах ловили».

«Я не знаю, как дальше жить. Недавно наши соседи, у которых все дочери носили сатры, из-за такого давления, переехали навсегда жить в Россию», - сказала Наргис.

В МВД РТ "АП" сообщили, что продолжают разбирательство по данному факту.