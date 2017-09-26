Жанр: триллер, драма, биография, история
Страна: США
Режиссёр: Питер Ландесман
В ролях: Дайан Лэйн, Лиам Нисон, Айк Баринхолц, Майка Монро, Кейт Уолш, Майкл С. Холл.
Премьера в Душанбе: 28 сентября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Фильм о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая Глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.
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