Жанр: триллер, драма, биография, история

Страна: США

Режиссёр: Питер Ландесман

В ролях: Дайан Лэйн, Лиам Нисон, Айк Баринхолц, Майка Монро, Кейт Уолш, Майкл С. Холл.

Премьера в Душанбе: 28 сентября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Фильм о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая Глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.