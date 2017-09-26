Роскомнадзор намерен добиться от Facebook исполнения закона о локализации персональных данных. В противном случае глава ведомства Александр Жаров обещает заблокировать соцсеть в России.

Если Facebook не выполнит российский закон о локализации персональных данных, соцсеть будет заблокирована в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«Закон обязателен для всех», — сказал чиновник, напомнив об истории с сервисом Linkedin, который в итоге прекратил работу в России. По его словам, ведомство намерено добиться от Facebook соблюдения 242 закона в 2018 году. Сроки для компании будет установлены в дальнейшем.



В Роскомнадзоре знают, что соцсетью пользуются многие россияне. ​«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — пояснил Жаров.



Позиция Facebook заключается в том, что они рассматривают варианты исполнения закона, заявил Жаров. «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим», — отметил глава Роскомнадзора.



Тем не менее он подчеркнул, что ведомство не собирается проверять Facebook в 2017 году. «В 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», — сказал Жаров.



Другая популярная соцсеть Twitter уже обозначила срок об исполнении закона — середина 2018 года, отметил чиновник. Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных — середина 2018 года.