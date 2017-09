The Prosecutor-General’s Office has instituted criminal proceedings against three local employment agencies – Jamol-2012, Imkon-2015 and Abdulkarim – involved in sending workers to Saudi Arabia, where Tajik labor migrants have faced exploitation.

