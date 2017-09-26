Дефицит реактивного топлива в России и Казахстане может привести к приостановкам регулярных авиарейсов в Таджикистане. Авиакеросин в республику почти полностью поставляется из России. Плюс к этому, в связи с нехваткой топлива в таджикских аэропортах, авиакомпании вынуждены производить дозаправку в казахских городах. А в Казахстане сегоджня тоже сложилась критическая ситуация.

О ней в понедельник заявила авиакомпания Air Astana. «Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва», - отмечалось в сообщении авиакомпании.

По данным «Эйр Астаны», основными компаниями - экспортерами авиационного топлива в Казахстан являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тысяч тонн по сравнению с 44 тысячами тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года.

В сообщении отмечается, что в 2017 году потребность гражданской авиации в топливе составляет 800 тыс. тонн, из которых лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года.

В Таджикистане эксклюзивное право на поставку топлива и заправку самолетов имеет ОАО «Топливозаправочная компания», которая, в основном, приобретает авиакеросин у российских нефтеперерабатывающих заводов.

Мы позвонили в ТЗК, и нам сообщили, что на данный момент проблем с приобретением топлива у российских НПЗ там не испытывают. В компании подчеркнули, что получают керосин из России строго в рамках вносимый предоплаты.

При этом в компании признают, что во второй половине этого года ТЗК вынуждена была существенно сократить поставки авиатоплива – с 3,5 тыс. тонн в месяц до 2 тыс. тонн. Причина, по словам источника, в том, что таджикские авиакомпании не могут в полной мере оплатить приобретаемое у ТЗК топливо. «В свою очередь, мы не можем приобретать в России необходимый объем керосина», - сказали в ТЗК.

Несмотря на это, добавили в топливно-заправочной компании, по возможности, если топлива хватает, самолеты авиакомпаний заправляются без каких-либо проблем.

Тем временем, самолеты таджикских авиакомпаний продолжают совершать вынужденные посадки в аэропортах Казахстана, чтобы добирать недостающие тонны топлива при осуществлении дальних рейсов.

«При необходимости, наши самолеты продолжают совершать посадки на дозаправку», - сказали в понедельник в авиакомпании «Сомон Эйр». Однако в авиакомпании не уточнили нынешнюю ситуацию с приобретением керосина в казахских аэропортах.

Ранее в начале сентября «Сомон Эйр» официально объявила, что ее рейсы из таджикских городов будут длиться на час больше из-за посадки для дозаправки в аэропортах соседних стран.