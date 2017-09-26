В центре Москвы на Новом Арбате водитель черного Mercedes-Benz S-класса с номерами правительственной серии АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, эти номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время.

«Газета.ру» сообщает, что после аварии «неизвестный демонтировал с „Мерседеса“ оба номерных знака А896МР97».

Газета.ру

По предварительной информации, «Мерседес» ехал по разделительной полосе. РЕН ТВ сообщает, что его скорость составляла около 120 километров в час.

В сети уже опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент, когда «Мерседес» с правительственными номерами насмерть сбивает полицейского на Новом Арбате в Москве.

Судя по записи, ДТП произошло около 22:08 вечером 25 сентября. Автомобиль двигался по разделительной полосе со включенным проблесковым маячком и задел сотрудника ГИБДД, который находился на ней.

По информаци источника «Интерфакса», машина могла принадлежать одной из силовых структур, поэтому уголовным делом будет заниматься военное следствие.