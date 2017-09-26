В Худжанде сегодня произошел инцидент: представители местной милиции пришли в дом к женщине и потребовали немедленно снять хиджаб. Женщина отказалась, за что ее доставили в отдел милиции. В отделе женщине пришлось написать объяснительную, почему она носит хиджаб.

Сообщение о данном инциденте пришло в редакцию «Азия-Плюс» по почте сегодня утром, мы сразу же позвонили на мобильный номер женщины, который в нем был указан.

В этот момент задержанная женщина, по ее словам, писала объяснительную в отделе внутренних дел. Мы попросили передать трубку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы выяснить, на каком основании была задержана женщина. Молодой человек представился милиционером, и заявил, что никто к женщине домой не врывался и ничего у нее не требовал, а затем бросил трубку. В настоящее время по данному номеру никто не отвечает.

Между тем, в письме, пришедшем на адрес редакции, сообщалось, что в дом к этой женщине, проживающей с сыном, «фактически ворвались представители местного ОВД (2 человека) и две женщины» с требованием немедленно снять хиджаб, «или они вызовут наряд, чтобы доставить её в участок». Однако там не было указано, в какой именно участок была доставлена женщина.

В письме указывалось, что женщина сразу позвонила на горячую линию МВД по номеру 221-21-21, где ей порекомендовали позвонить на горячую линию УМВД в Согдийской области по номеру 6-22-22. «Там ответили, что носить хиджаб нельзя. Отвечали вежливо, но факт, что дежурный начал с того, что нельзя. Когда я стала комментировать новые поправки, дежурный подтвердил, что получил звонок из горячей линии Душанбе, но должен посоветоваться со своим начальством. Так как у них приказ сверху. Позвонила адвокату, который посоветовал обратиться на горячую линию», - сообщалось в письме.

"АП" обратилась за комментариями в министерство внутренних дел Таджикистана. Пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали сообщил, что по данному инциденту будут приняты меры, ведется разбирательство.

Напомним, в Таджикистане, согласно нормам принятых в конце августа поправок в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», за ношение сатра или хиджаба даже не предусмотрены штрафы.

Источник «АП» в Генеральной прокуратуре республики ранее сообщал, что для восстановления своих прав, женщины, которые были оштрафованы в Таджикистане за ношение хиджаба, могут обратиться в органы прокуратуры. Но у них обязательно должна быть копия постановления о штрафе. «Если женщин кто-то пытается оштрафовать или уже оштрафовал, они могут обратиться с заявлением в органы прокуратуры. Вместе с заявлением они должны представить копию протокола о наложении штрафа», - отмечают в Генпрокуратуре.

"АП" будет отслеживать данный инциндент.