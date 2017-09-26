Уголовное дело в отношении глав трех компаний - «Джамол-2012», «Имкон-2015» и «Абдулкарим», которые занимались трудоустройством таджикистанцев в Саудовской Аравии, возбуждено по статье 130 УК РТ (Похищение человека).

Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры РТ, было выявлено, что ООО «Абдулкарим», которое расположено в столичном районе Фирдавси, компания «Джамол-2012», расположенная в районе Шохмансур по улице Назаршоева, 21/7, и компания «Имкон-2015», расположенная в районе Рудаки, джамоат Чимтеппа, дехаи Гулпарвар, с 2016 до начала 2017 года занимались отправкой мигрантов.

«Эти компании отправили в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию нескольких таджикистанцев, однако там их заставляли заниматься принудительным трудом в домах арабских жителей, в нарушение контракта, и без выплаты зарплаты», - отмечается в сообщении.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила дело по статье «похищение человека» в отношении глав трех компаний, расследование продолжается, подчеркивает Генпрокуратура.