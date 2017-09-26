Программа озеленения автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог общего пользования и улиц городов, в период 2018–2020 годов, утверждена в Узбекистане, сообщается на Информационно-правовом портале РУ.

Согласно программе, за 3 года вдоль дорог планируется посадить свыше 1,6 млн. деревьев и кустарников, а на городских улицах – 782 тысяч, причем 103 тысяче в Ташкенте.

Декоративные насаждения представлены в программе соснами, кленами, дубами, каштанами, ясенями, можжевельниками и т.д.