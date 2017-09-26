Прокуроры Швеции обвинили бывшего главного управляющего директора компании Telia Ларса Ньюберга в даче взятки в Узбекистане, чтобы получить лицензию для работы в сетях 3G в этой республике, сообщает РИА Новости.

"Telia заплатила, чтобы власти приняли решение, то есть заплатила самую настоящую взятку", — сказал прокурор Гуннар Сетлер, встречу которого с журналистами транслировало шведское телевидение SVT.

За последние несколько лет Telia упоминалась в шведских СМИ в связи с подозрениями о причастности концерна и его дочерних компаний к взяткам в Узбекистане в связи с планами работы на телекоммуникационном рынке страны в 2007 году.

Разоблачения журналистов привели к смене руководства концерна в 2013 году и внутренним расследованиям в компании. Проверкой фактов занялась в 2012 году прокуратура Швеции. В 2013 году проверку двух дочерних компаний Telia начали прокуроры Нидерландов, в 2014 году к расследованию сделок в Узбекистане приступили в финансовой инспекции минюста США.



На прошлой неделе эта шведская компания согласилась выплатить властями США и Нидерландов штраф в размере почти 1 миллиарда долларов в связи с обвинениями в коррупционных связях с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на шведского прокурора Гуннара Стетлера (Gunnar Stetler), 22 сентября прокуратура Швеции подала иск против бывшего главного управляющего директора компании Telia (бывшая TeliaSonera) Ларса Ньюберга и еще двух бывших менеджеров этой компании.

Однако сам Ларс Ньюберг, как сообщает агентство Reuters, отрицает все выдвинутые против него обвинения.

«Думаю, что излишне затянутое дело закончится в конечном итоге оправданием Ньюберга. Потому что, эти обвинения не имеют под собой никаких оснований», – цитирует агентство слова адвоката Стефани Плейела.