Делегация Республики Таджикистан посетит Алтайский край. Встреча краевых властей, бизнес-сообществ, фермерских хозяйств, малого и среднего предпринимательства с гостями пройдет 29 сентября в Алтайском бизнес-инкубаторе, отмечается на официальном сайте Правительства Алтайского края.

Это ознакомительный визит представителей Таджикистана в регион, цель которого – налаживание взаимовыгодного торгово-производственного сотрудничества.

В сообщении отмечено, что этому заметно способствует тот факт, что что в отношении отечественной экспортной продукции в республике отсутствуют торговые ограничения и барьеры. Алтайский край имеет схожую с Хатлонской областью и районами республиканского подчинения Таджикистана структуру экономики и является регионом-побратимом с Хатлонской областью.

В Алтайском центре координации поддержки экспорта отмечают, что Россияна протяжении последних лет остается главным торговым партнером Республики Таджикистан. Рынок Таджикистана открыт для широкого спектра российских товаров и услуг.