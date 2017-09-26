Президент освободил от должности главу экономического суда города Душанбе. Указ подписан Эмомали Рахмоном 25 сентября, и размещен на официальном стайте главы государства.

В нем отмечается, что Сафармо Имомзода освобождена от должности председателя экономического суда, но по какой причине - не указывается.

Кроме того, от должности заместителя председателя экономического суда Хатлонской области по собственному желанию президентом освобожден Машрабзода Азим Карим.

В связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи суда Согдийской области указом президента освобождена Мамлакат Очилзода.

Президент 25 сентября также назначил представителем Таджикистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях (Вена, Австрия) по совместительству Чрезвычайного и Полномочного посла РТ в Австрии Идибека Каландара.