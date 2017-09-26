Бехруз Ходжазода выиграл золотую медаль по самбо и серебро по курашу

Вчера таджикские спортсмены выиграли три золотые медали на 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Мижгона Самадова в соревнованиях по кикбоксингу в дисциплине «лайт-контакт» в финальном поединке нанесла поражение туркменской спортсменке Гулзаде Джоракулиевой со счетом 2:1.

Вторую золотую медаль в копилку сборной Таджикистана принес Акмалиддин Каримов в весовой категории до 57 кг, обыграв в финале Марал-Эрдэне Чимеддорджа из Монголии с результатом 2:1.

Бехруз Ходжазода, который в этих же соревнованиях выиграл серебро по курашу, удачно выступил и по самбо. Финал весовой категории до 74 кг по самбо был чисто таджикским – в дерби Ходжазода победил по дополнительным показателям Мубориза Мунавварова 1:1 (2:0).

Бронзовыми призерами стали Фаридун Одилов (боевое самбо, 82 кг), Сиёвуш Ибрагимов (кикбоксинг, 69 кг) и Далер Тюряев (кикбоксинг, 79 кг).

Всего в активе сборной Таджикистана 45 медалей – 3 золота, 11 серебра и 31 бронзы. В общекомандном зачете Таджикистан поднялся на 16-е место.