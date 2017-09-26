Интерпол должен указать Китаю на злоупотребления в использовании системы «красных уведомлений» в ходе 86-й Генассамблеи Интерпола в Пекине 26-29 сентября, заявляет Human Rights Watch (HRW) в своем открытом письме к Генеральному секретарю международной полицейской организации Юргену Штоку, пишет newsru.com.

HRW также выражает озабоченность по поводу того, насколько соблюдаются права человека под руководством нового президента Интерпола, замминистра по вопросам общественной безопасности Китая Мэна Хунвэя.

В письме указывается, что вразрез с правилами Интерпола Китай опубликовал политически мотивированные «красные уведомления» — предупреждения о задержании и выдаче разыскиваемых людей - против диссидентов и других «проблематичных» для режима лиц, находящихся за границей.

Свидетельства о произвольных задержаниях, пытках и насильственных исчезновениях в Китае, а также незаконная принудительная репатриация вызывают озабоченность обеспокоенность правозащитников, поскольку те лица, в отношении которых вынесены красные уведомления, подвергаются риску пыток и другого жестокого обращения в этой стране.

Так, проживающий в Германии активист Долькун Иса, который выступает за права уйгурской общины в Синьцзяне, подвергается красному уведомлению уже более 10 лет, что препятствует его международным поездкам. Другой китайский активист из США Ван Зайганг полагает, что красное уведомление в отношение него было вынесено в отместку за его демократическую активность за пределами Китая.

HRW ставит под сомнение способность нынешнего президента Интерпола Мэна Хунвэя поддерживать нейтралитет этой полицейской организации, а также уважать и защищать права человека, как это предусмотрено в ее уставе. «Мэн Хунвэй является могущественным чиновником в министерстве общественной безопасности, которое контролируется Коммунистической партией Китая и призвано подавлять инакомыслие. Министерство преследовало, произвольно содержало под стражей и пытало бесчисленное количество людей», - отмечает HRW.

Интерпол должен объяснить, как он предотвратит злоупотребления системой красных уведомлений под руководством Хунвэя, и как он гарантирует, что подозреваемые, экстрадированные в Китай, не подвергаются жестокому обращению или пыткам, требуют правозащитники.

«Интерпол заявляет о том, что действует, согласно международным стандартам о правах человека, но Китай уже проявил свое желание манипулировать системой. А имея в качестве президента замминистра общественной безопасности Китая — ведомства, применяющего насилие, репутация Интерпола находится в рисковом положении», - говорит директор HRW по Китаю Софи Ричардсон.

Интерпол выдает красные уведомления по запросу страны-участницы, что означает розыск определенного подозреваемого, обвиняемого или осужденного лица. Красное уведомление не является ордером на арест. В одной стране одного его уже достаточно для задержания и выдачи человека, в другой могут потребовать более подробную информацию об объявленном в розыск.