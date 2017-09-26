Полицейские задержали подозреваемого в краже из Московской соборной мечети. Подозреваемым оказался 22-летний приезжий из Таджикистана, не имеющий в Москве определенного места жительства. Против подозреваемого уже возбудили уголовное дело о краже.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию обратился сотрудник частного охранного предприятия.

По данным правоохранительных органов, в 3.50 мужчина, находившийся в здании мечети, совершил кражу 9550 рублей. Его задержала охрана. Вором оказался бомж, уроженец Таджикистана.