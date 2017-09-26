Избитый у ТЦ "Москва" грузчик из Таджикистана выписан из больницы в понедельник. Эту информацию "АП" подтвердили и в посольстве Таджикистана в России.

"27-летний Навруз Зикиров выписан в понедельник утром из больницы, куда был доставлен 20 сентября", - отметил источник.

Днем 20 сентября охранники торгового центра "Москва" в Люблино избили гражданина Таджикистана, также работавшего в этом ТЦ. Он был госпитализирован. В итоге около 150 человек собрались у входа в торговый центр, желая устроить драку с охранниками ТЦ.

Однако, полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов, большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около пяти десятков человек были задержаны.

В настоящее время в полиции продолжают находиться несколько наших сограждан, у которых обнаружены нарушения в документах, сообщили в посольстве.