Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В новый список вошла и КНДР, пишет сегодня Медуза.

Помимо шести стран с преимущественно мусульманским населением, которые были в первом варианте списка в новый перечень включены Венесуэла, Северная Корея и Чад.

В свою очередь Судан из списка исключен. Также сняты ограничения с граждан Ирака, но иракцев, собирающихся посетить США, ждут дополнительные проверки.

Новый список стран, жителям которых ограничен въезд в США, выглядит так: Венесуэла, Иран, Йемен, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Чад.

Указ вступит в силу 18 октября.

Власти стран, попавших в список, сообщила пресс-служба Белого дома, не выполняют требования об обмене информацией, необходимой для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

Вводимые ограничения на въезд уже осудила правозащитная организация Amnesty International USA, указав, в частности, что речь идет о «санкционированной государством дискриминации».

Дональд Трамп в январе подписал указ, который на три месяца запрещал въезд в США гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Запрет распространялся, в числе прочего, и на лиц с двойным гражданством и на обладателей грин-карт — разрешения на проживание и работу в Соединенных Штатах.

Указ Трампа вызвал критику как за рубежом, так и внутри США, где прошли массовые акции протеста. Указ был оспорен в американских судах, которые ввели временный запрет на его исполнение до окончания разбирательств.

В марте Трамп представил новый указ об ограничении на въезд в США. В отличие от первой версии документа, в новом указе под запрет на въезд не попали граждане Ирака. Обладателям грин-карт и американских виз также разрешили въезд. Этот указ также был заблокирован судом.