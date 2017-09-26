Вчера в 44-летнем возрасте ушел из жизни Даврон Гуфронов, наш коллега и друг...

Последними словами его на страницах Фейсбука были слова «Спасибо, братан!» Он так ответил друзьям, которые желали ему скорейшего выздоровления. Однако Даврон не смог побороть болезнь – она унесла его…

Ему всего шел 44-й год. Говорят, что в таком возрасте люди не умирают, их судьба насильно отбирает у нас.

Даврон в начале 2000-х годов работал спортивным обозревателем в газете «Точикистон». Был ярым болельщиком футбола, понимал толк и в других видах спорта. Затем несколько лет работал с Asia-Plus.

Те, кто знал Даврона, воспринимали его как человека веселого, оптимистично настроенного, с добрым юмором. Но кто знал его близко, чувствовал, что он был человеком легкоранимым, любое событие оставляло на его сердце глубокие следы. Сейчас трудно найти человека, который воспринимает боль совершенно чужих людей так близко к сердцу.

Он был таким, но не выдавал себя…

Фото со страницы в ФБ Азиза Накибзода

Он пережил немало трудностей в жизни. Как сам рассказывал, побывал и в трудовой миграции, пережил и нужду в деньгах, даже бывало, переносил избиения со стороны незнакомых людей. И никогда не держал на них зла.

Деньги и материальный достаток не имели для него первостепенное значение, никогда не выпрашивал за свою работу большие гонорары – был благодарен за то, что ему давали.

Когда остался без работы, все равно приходил в здание «Шарки Озод», любил посидеть за одним столом с друзьями и коллегами. Всех он называл «устодами», независимо от возраста. Даже женщин. И это вызывало улыбку у друзей.

Один раз пришлось увидеть, как он держит обиду. Кто-то сказал неприятные слова в его адрес, и от этого ему стало невыносимо больно. Он чуть ли не первый раз в жизни выразил недовольство, но при этом называя своего обидчика «Устодом».

… Сегодня уже нет его рядом с нами. Многие из нас не успели даже на его похороны, не смогли оказать ему помощь при жизни, в которой он нуждался, но никогда не просил.

Теперь остается молиться за него и просить, чтобы ему воздал Аллах за кроткий нрав и хорошие деяния.

Редакция медиа-группы «Asia-Plus» выражает искренние соболезнования его родным и близким.