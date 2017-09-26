АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе завершается визит культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга. В 18:00 в концертном зале Таджикской госфилармонии состоится концерт петербургской группы «Feel'armonia».

- В столице Таджикистана пройдет международный круглый стол на тему состояния и перспектив русского языка в республике.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 СЕНТЯБРЯ

1999 - Состоялся всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию РТ.

2006 - Из-за отсутствия подачи природного газа остановилось крупнейшее предприятие химической промышленности РТ – СП ЗАО «Таджиказот».

2011 – Эмомали Рахмон запустил в эксплуатацию ЛЭП Айни-Худжанд

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 СЕНТЯБРЯ

1932 – Родилась актриса театра, Заслуженная артистка Таджикистана Галина Ковалёва.

1933 -2008 – Родился писатель Баходур Файзуллаев.

1940-1997 – Родился заслуженный юрист Таджикистана Сабзали Рахмонов

1942 – Родился профессор Гадо Сафаров

1951 – Родился заслуженный юрист Таджикистана Курбонали Мухаббатов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла..

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.