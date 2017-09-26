ЧП произошло в понедельник во второй половине дня сразу после вылета лайнера из Хорога в Душанбе. У единственственного в авиакомпании самолета АН-28 отказал один из двигателей. Он только недавно прошел капитальный ремонт.

«На данный момент мы можем сказать, что этот неприятный момент был связан с технической неполадкой одного из двигателей самолета», - сообщил «АП» пресс-секретарь авиакомпании «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев.

По его словам, никто из пассажиров не пострадал. Все пассажиры данного рейса были отправлены в Душанбе на вертолёте МИ – 8.

«После завершения технического расследования, которое уже началось, мы сообщим Вам более подробную информацию о причинах этого технического инцидента», – сообщил пресс-секретарь «Таджик Эйр».

Напомним, «Таджик Эйр» возобновил выполнение рейсов по маршруту Душанбе – Хорог – Душанбе в феврале этого года после почти полугодовой приостановки полетов в этом направлении.

До настоящего момента ежедневно по этому маршруту авиакомпанией совершались по два рейса.

Авиасообщение между Душанбе и Хорогом было приостановлено с начала октября прошлого года в связи с ремонтом единственного оставшегося в авиапарке «Таджик Эйр» самолета АН-28, имеющего соответствующее разрешение на полеты в данной местности. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.

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