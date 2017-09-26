Российская авиакомпания «Ямал» отложила до октября полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан. Ранее российский авиаперевозчик планировал начать летать из «Жуковского» в Таджикистан и Кыргызстан с середины сентября.

В Министерстве транспорта РТ «АП» сообщили, что российская авиакомпания уведомила авиавласти республики, что приступит к полетам с октября, после того, как завершится летний сезон полетов.

В начале июля «Ямал» заявил, что начнет летать в Таджикистан и Кыргызстан с середины сентября. Заместитель коммерческого директора авиакомпании Илья Лебедев тогда сообщил СМИ, что компания долгое время после получения разрешения на полеты не могла открыть продажу билетов из-за длительного процесса согласования рейсов.

«Билеты нужно продавать заранее, и чтобы создать глубину продаж. Мы приняли решение, что приступим к полетам с 15 сентября», - сказал Лебедев РИА «Новости».

Он отметил, что «Ямал» будет выполнять по три рейса в неделю в Худжанд, Душанбе, Бишкек и Ош из подмосковного «Жуковского».

Стоимость авиабилетов на рейсы "Ямала" в Москву из Душанбе и Худжанда и обратно пока остается неизвестной.

Авиакомпания «Ямал» получила разрешение на выполнение рейсов в Душанбе и Худжанд с 1 июля этого года. Переговоры по предоставлению авиакомпании «Ямал» право на выполнение этих рейсов продолжались между авиационными властями Таджикистана и России в течение полугода.

Еще в январе стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. Россия тогда сняла ранее введенные ограничения по отношению к таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана передумал, и предложил «Ямалу» летать в Куляб и Курган-Тюбе, вместо столицы. Российскую авиакомпанию это предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивалась практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд. Россия снова ввела ограничения на полеты «Сомон Эйр» в Москву. Они длились месяц.

В мае они были сняты: Таджикистан дал добро «Ямалу» на полеты в страну в том объеме, на котором настаивал российский авиаперевозчик. Однако авиакомпания к полетам так и не приступила.