Семье Гадоевых местные власти строят новенький дом, а семья Рахимовых при помощи земляков уже открыла собственный бизнес - все это результат работы журналистов маленького телевизионного канала на юге Таджикистана. Телевидение «Мавджи озод» само отчаянно нуждалось в помощи, но вместо этого сумело облегчить жизнь четырем десяткам своих героев.



О том, как это у них получилось, узнала партнер "Азия-Плюс" «Открытая Азия онлайн».



Центр Восейского района на юге Таджикистана – это маленький пыльный поселок, в котором проживают всего 20 тысяч человек. Из Душанбе сюда каждый день ходят такси, которые набирают в салон по четыре человека и за 3 часа с ветерком привозят пассажиров из столицы. Относительная близость к центру Таджикистана район не очень-то спасает: местные жители жалуются на отсутствие работы, большая часть населения трудится на заработках в России, люди живут совсем не богато. Зато в поселке есть свое телевидение с красивым названием «Мавджи озод» («Волна свободы», - прим. ОА).



Его редакция расположена на территории бывшего советского предприятия, во дворе которого до сих пор разгружают грузовые машины с хлопком. Здесь же разбросаны ржавые остовы бывших промышленных агрегатов, и рядом с ними одноэтажное здание местного телеканала. Три комнаты, из которых одна – малюсенькая телестудия; в штате - пять человек. На вопрос о том, как с финансами, руководство телеканала вздыхает: мол, кому сейчас легко? Между тем, с прошлого года на этом канале стала выходить передача «Шахри ман» («Мой город», - прим. ОА), в которой журналист канала, он же редактор Ходжи Назриев стал рассказывать о своих земляках, которым совсем худо живется.

- Почти год выходит наша передача. Мы придумали ее, потому что знаем обо всех трудностях, с которыми сталкивается наше население. При этом - ну есть же и у нас люди, которые живут в достатке, вот мы и стали своеобразным мостиком между теми, кто нуждается, и теми, кто может помочь, - рассказывает Назриев.



Передача «Шахри ман» выходит два раза в месяц, ее длительность всего 15 минут. Выпустить новый продукт на телевидение самостоятельно в «Мавджи Озод» не смогли, пришлось писать специальный проект и получать на него грант. Проект одобрили в Internews, для его реализации выделили небольшой грант. Впрочем, Назриев признается, что до начала выхода в эфир передачи «Шахри ман» кроме ее создателей и грантодателей в успех этого мероприятия мало кто верил.

- Сомневались даже наши сотрудники. В местных СМИ никто никогда такие проекты не делал, мы стали первыми, и поэтому многие не верили, что будет результат. Но, как только передача вышла в эфир, а еще мы стали публиковать видеоролики на своем канале в YouTube, нам стали звонить даже из России. Никогда такого не было! – признается Назриев.



В итоге помогать своим нуждающимся землякам стали таджикские трудовые мигранты, местные бизнесмены и даже районные власти. Программе «Шахри ман» нет еще и года, но за это время помощь получили почти 40 ее героев. И эта помощь не просто облегчила их жизнь, но и стала настоящим спасением.

«Я СИДЕЛА И ПЛАНИРОВАЛА СВОЕ САМОУБИЙСТВО»

Шарбону Рахимова – очень миловидная молодая женщина с серыми глазами, сейчас с трудом вспоминает о том, какие страшные мысли посещали ее буквально пару месяцев назад. У нее четверо детей – трое из них дошкольного возраста, один – ученик младших классов. Она живет с ними в небольшом кишлаке близ Восе. Из всего семейного богатства – глиняный дом и пара пристроек к нему, работы у Шарбону нет, у ее мужа тоже не было. Да и самого мужа толком не было.

- Муж просто устал, ему тяжело было, я понимаю, - рассказывает женщина. – Он пытался учиться в университете, думал - получит диплом, специальность, и мы заживем. Но ничего не вышло: вуз он не окончил, не было денег, работу найти себе не мог, уехать в Россию – тоже, нужны ведь средства на билет. И однажды он пришел ко мне и сказал, что не может больше смотреть на то, как голодают его дети, что у него ничего не получается, и он устал. И ушел. А я осталась с детьми совсем-совсем одна.

На помощь родственников Шарбону не рассчитывала – им самим нелегко. С маленькими детьми на руках на работу устроиться не могла. Она рассказывает, что стала думать о самоубийстве как о единственном выходе из ситуации.

- Думала, выпью уксусную кислоту - и всё, мои мучения закончатся. Останавливали только дети, я о них думала. Ну а потом пришел акаи Ходжа, - вспоминает она.



«Акаи Ходжа» узнал о беде Шарбону от ее соседей, решил, что она идеальная героиня для передачи «Шахри ман», сняли сюжет, выложили в Интернет. И буквально через несколько дней на горе Шарбону откликнулись неравнодушные земляки. Сначала таджикские трудовые мигранты передали ей 10 тысяч рублей, потом они же купили новенькую швейную машинку – Шарбону хорошо умеет шить и могла бы на этом зарабатывать, но не на чем было. А потом местные бизнесмены дали женщине еще денег.

- На те деньги, которые мне передали, мы сначала купили еды и одежды для детей, но всю сумму я тратить не стала, отложила одну тысячу сомони ($113), - рассказывает Шарбону. - Потом позвонила мужу, сказала, что у нас теперь есть средства. Он приехал, мы с ним посидели, подумали и решили начать небольшое дело – печь пирожки и продавать на рынке. Мы уже начали – муж сам пирожки делает, и сам их продает. Слава богу, пока все идет нормально! Если и дальше так будет, то я мечтаю, что мы сможем построить маленькую баньку.



«ДОМ РАЗВАЛИВАЛСЯ, А ОНИ ПРОСТО ПЕРЕХОДИЛИ ИЗ ОДНОЙ КОМНАТЫ В ДРУГУЮ»

Героями передачи «Шахри ман» стала и семья Гадоевых из соседнего кишлака. Здесь тоже четверо детей, причем трое из них - инвалиды с детства, инвалидность есть и у родителей. В Таджикистане на пособия по инвалидности прожить нелегко, вот и у главы семьи Гадоевых ежемесячный доход – это 230 сомони ($26), у остальных членов семьи – не больше. И только старшая дочь Гадоевых работает в сельской школе учительницей и получает заработную плату. Впрочем, не намного выше, чем пособие у ее родственников.



С такими доходами не разбежишься, денег хватало только на то, чтобы прокормить себя. И, как на грех, стал разваливаться старенький дом Гадоевых. Причем разваливаться так, что ни о каком ремонте речи быть не могло, нужен был новый дом.

- Мы когда пришли делать сюжет о жизни этой семьи, то увидели, что половина комнат их дома уже разрушена, осыпались стены, потолки. Дом разваливался, а они просто переходили из одной комнаты в другую. В итоге просто поселились в одной – целой - комнате и жили, а на носу ведь зима, - рассказывает Назриев.



Сюжет, в котором Назриев рассказал о беде этой семьи, вышел на канале «Мавджи озод» этим летом, сейчас – середина сентября, а рядом с покосившимся домом Гадоевых уже почти достроен новый. Осталось положить крышу.

- Мы узнали об их беде по телевизору, - говорит председатель джамоата Мирзоали Вайсова Исо Файзов, - и сразу решили, что людям необходимо помочь. Позвали местных предпринимателей, активистов, рассказали им про беду, и люди скинулись деньгами, мы помогли со строителями - и вот, уже почти готово. Зимой точно они будут в новом доме.

Сами Гадоевы в строительстве участвуют тоже, помогают, чем могут. Они все еще живут в своем старом доме, но все вещи уже упаковали по коробкам – готовятся к скорому переезду.



«Я ДУМАЛА, ЧТО В ЭТОМ МИРЕ СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ ДОБРА»

Тетушка Кайбону Асомитдинова, как только начинает рассказывать о своей горькой судьбе, тотчас захлебывается слезами. У нее был один-единственный сын, супруг умер, когда мальчик был еще маленьким, и поднимать ребенка ей пришлось самой. Вырастила, женила, но буквально через год супружества молодой человек вдруг скоропостижно скончался. У его вдовы остался на руках маленький ребенок – внук тетушки Кайбону, она к нему приходила каждый день в гости, но скоро невестка заболела и тоже скончалась. Малыш остался у ее родителей, тетушке Кайбону его не отдают, да она бы и не смогла поднять еще одного мальчишку – уже не по силам.



- Я как найду лишнюю копейку, стараюсь ее отложить, немного подкоплю и куплю какие-нибудь сладости моему малышу, отнесу, этим и живу, - рассказывает женщина.



Она живет совсем одна, пенсия – 130 сомони ($14,7), помощи просить не у кого, всем и без ее хлопот тяжело. В последние годы начала течь крыша в доме, но денег на то, чтобы ее починить, у тетушки Кайбону не нашлось.

- Сидела всеми вечерами одна, крыша течет, дома – тишина. Горькая судьба мне выпала, разве о такой старости я думала?



Когда эту историю рассказали журналисты «Мавджи Озод», тетушке Кайбону тотчас стали звонить земляки – трудовые мигранты из России. Они передали ей деньги, нашли строителей, которые починили крышу и сделали небольшой ремонт. Но самое главное - ребята обещали, что не оставят ее одну, будут и дальше помогать, пусть только скажет.



- Я думала, что в этом мире совсем не осталось добра, но сильно ошибалась, - признается тетушка Кайбону. - Хороших людей много, и это помогает мне жить. Конечно, мою судьбу не изменишь, но то, что она кому-то стала интересна, то, что кто-то переживает и думает обо мне, помогает мне теперь жить.



Несмотря на то, что буквально за год передача «Шахри ман» стала одним из самых популярных проектов для «Мавджи Озод», продолжать её выпуски телеканал самостоятельно, увы, не может. Поддержка грантодателей заканчивается, а вместе с ней могут прекратиться и выпуски программы.



- А нам ещё столько всего хочется рассказать, стольким людям хочется помочь, - говорит Назриев. - Тем более, герои уже звонят нам сами, все хотят рассказать о своих бедах. Хотя бы рассказать…

Впрочем, в редакции телеканала все же надеются, что сумеют найти поддержку, и передача «Шахри ман» продолжит свою работу. В конце концов, мир ведь не без добрых людей.

Контакты редакции телеканала «Мавджи озод»:

(+992) 919-38-99-84; tvmavjiozod@mail.ru; https://www.facebook.com/mavjozod/?fref=mentions