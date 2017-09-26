Таджикские школьники заняли пятое место на дистанционной международной Олимпиаде по геометрии. В ней приняли участие почти 4 тысячи школьников из 44 стран мира с наивысшими математическими рейтингами по количеству завоеванных золотых медалей.

Как сообщается в релизе Таджикско-российской гимназии-интерната для одаренных детей, и на этот раз таджикские юные математики доказали, что являются одними из лучших не только в нашем регионе, но и во всем мире: они завоевали 2 золотые и 4 бронзовые медали.

По количеству завоеванных золотых медалей, Таджикистан занял 5-ое место после Китая, Ирана, России и Вьетнама, а по количеству золотых медалей на одного участника, Таджикистан занял первое место.

Все участники Олимпиады – учащиеся Таджикско-российского лицея-интерната «Хотам и П.В».

Золотые медали завоевали: Мехрон Бобохонов, ученик 11-го класса и Наимджон Хонджонов - ученик 10-го класса данного лицея. Бронзовых медалей удостоены Абдурауф Хотамов, Замир Зарипов, Бахтовар Хотамов, Абубакр Усмонов.

«Уровень сложности предложенных задач был очень высоким и соответствовал уровню сложности всемирных олимпиад, - отмечается в сообщении. - У Швеции нет ни одной медали, а у Финляндии только одна бронзовая медаль, зато у наших 6, и две из них - золотые».