Свадьба в Узбекистане всегда была нечто большим, чем просто праздничной церемонией. Местные свадебные мероприятия с древних времен отличались масштабностью, большим размахом и различными ритуалами, переходящими из поколения в поколение. Вспомните даже старые восточные сказки: в них узбекские свадьбы длились сорок дней и сорок ночей.

Однако если раньше все эти пышные гулянья были для страны нормой, то сегодня все меняется. "Открытая Азия онлайн" прояснит ситуацию.

Краткая история свадебных ограничений

Первую попытку пресечь расточительность на свадьбах сделал еще первый президент Узбекистана Ислам Каримов в своем Указе от 28.10.1998 года. Там было написано вот что: «В последнее время во многих местах нашей страны в проведении свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных памяти усопших, допускаются такие пережитки прошлого, как тщеславие, помпезность, чрезмерная расточительность, пренебрежение народными обычаями и традициями, щегольство, пренебрежение к нуждам живущих вокруг людей».

Однако этот указ не дал ожидаемого результата, и ровно через 10 лет, в октябре 2008 года, президент издал еще один указ об упорядочении проведения свадебных торжеств. В 2009 году депутаты от партии «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение») также подняли вопрос расточительства на свадьбах. Помимо этого, в 2012 году администрация Ташкента вынесла решение, которым утверждены правила проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных и других мероприятий в свадебных залах, ресторанах и кафе столицы.

Сегодня против роскошных свадеб и пышных гуляний высказался уже нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев. Во время встречи с представителями творческой интеллигенции в августе этого года президент раскритиковал проведение в стране пышных свадеб и призвал всех жителей Узбекистана проводить скромные свадьбы.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Вскоре столичным хокимиятом был обнародован рекомендуемый порядок проведения свадеб, а также других традиционных мероприятий в Ташкенте. Другие регионы республики тоже дали свои рекомендации. Какие же запреты теперь действуют на узбекских свадьбах? Попробуем разобраться.

100 друзей? Это можно!

Согласно традициям, узбекская свадьба начинается с торжественного приготовления всеми любимого плова. Как правило, гости съезжаются на него с 5 утра, но власти Ташкента посчитали, что это слишком рано, и передвинули время утреннего плова на 7 часов. На это мероприятие обычно приглашается от 500 до 1000 человек. Теперь количество гостей ограничено до 300. Такой порядок должен сохраниться и на вечерней свадьбе – 200-300 человек.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

К примеру, хокимият Наманганской области в Узбекистане рекомендует проводить традиционный утренний плов («наҳорги ош») и визит друзей жениха («куев навкарлар») одновременно совместными усилиями двух сторон на 150-200 человек.

Кто в доме хозяин?

Будущие узбекские келин (невестки) могут вздохнуть спокойно, ведь теперь сторона невесты освобождена от обязанности заполнить жилье жениха дорогой мебелью, коврами и кухонными принадлежностями. Соответственно, дом, где будут в дальнейшем жить супруги, должен быть обставлен женихом.

Берегись автомобилей!

Особое внимание в вопросах ограничения свадебных церемоний уделено безопасности - в частности, соблюдению правил дорожного движения. Народные депутаты призывают ограничить количество машин в свадебных кортежах. Так, сегодня количество автомобилей на свадьбе в Ташкенте не должно превышать двух, а в некоторых областях Узбекистана и вовсе состоять всего из одного автомобиля.

Как отмечают сотрудники ГАИ, длинные свадебные кортежи нередко становятся виновниками различного рода дорожно-транспортных происшествий. Депутаты напоминают, что в городе запрещается слушать громкую музыку и распевать песни, также введены ограничения на использование звуковых усилителей.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Кроме того, с 1 марта 2016 года, согласно Правилам дорожного движения в новой редакции, пассажирам запрещается высовываться из салона авто во время движения. Это правило было введено из-за того, что во время съемок свадебного кортежа операторы, свисая из окон со своими видеокамерами, создают опасную ситуацию на дорогах.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Свадебный хендмэйд

Как говорится, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками! Вот и хокимият Наманганской области согласен со старой доброй поговоркой и поэтому советует отказаться от дорогостоящих подарков невесте. Чтобы получить согласие будущей жены, стоимость подарка не должна превышать 10 минимальных размеров заработной платы -1 млн 500 000 сумов ($187,5), а еще лучше, если он будет сделан собственноручно женихом.

На следующее после свадьбы утро проводится обязательный обряд «Келин саломи» («приветствие невесты»), означающий прием невесты в новую семью. Родители жениха, его родственники и друзья благословляют невесту и одаривают ее подарками, а она приветствует каждого, низко кланяясь. На этом мероприятии присутствуют от 50 до 100 человек - в основном родственники жениха и невесты. По сути, это продолжение свадьбы, но количество гостей ограниченно. Хокимият Ташкента обязал проводить этот обряд во время свадьбы.

Ах, эта свадьба пела и плясала

Желаемые ограничения коснулись и праздничной части свадеб. Так, было заявлено, что требуется пресечь передачу денег артистам и их разбрасывание. В целом же количество артистов на свадьбе не должно превышать двух человек. Рекомендуется исполнять национальные песни, а также читать стихи известных поэтов.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Кроме того, имамы и духовенство страны призывают молодоженов отказаться от вальса на свадьбе, аргументируя это затратами на постановку свадебного танца, а также несоответствием народной культуре Узбекистана.

По данным государственной статистики, в 2016 году органами записи актов гражданского состояния зарегистрировано 275,1 тыс. браков и 29,4 тыс. разводов, в расчете на 1000 населения приходится 8,6 браков и 0,9 разводов.