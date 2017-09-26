Свадьба в Узбекистане всегда была нечто большим, чем просто праздничной церемонией. Местные свадебные мероприятия с древних времен отличались масштабностью, большим размахом и различными ритуалами, переходящими из поколения в поколение. Вспомните даже старые восточные сказки: в них узбекские свадьбы длились сорок дней и сорок ночей. 

Однако если раньше все эти пышные гулянья были для страны нормой, то сегодня все меняется. "Открытая Азия онлайн" прояснит ситуацию.

 

Краткая история свадебных ограничений

16:05 22 сентябр

Запреты в обход традиций

Первую попытку пресечь расточительность на свадьбах сделал еще первый президент Узбекистана Ислам Каримов в своем Указе от 28.10.1998 года. Там было написано вот что: «В последнее время во многих местах нашей страны в проведении свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных памяти усопших, допускаются такие пережитки прошлого, как тщеславие, помпезность, чрезмерная расточительность, пренебрежение народными обычаями и традициями, щегольство, пренебрежение к нуждам живущих вокруг людей».

Однако этот указ не дал ожидаемого результата, и ровно через 10 лет, в октябре 2008 года, президент издал еще один указ об упорядочении проведения свадебных торжеств. В 2009 году депутаты от партии «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение») также подняли вопрос расточительства на свадьбах. Помимо этого, в 2012 году администрация Ташкента вынесла решение, которым утверждены правила проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных и других мероприятий в свадебных залах, ресторанах и кафе столицы.

Сегодня против роскошных свадеб и пышных гуляний высказался уже нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев. Во время встречи с представителями творческой интеллигенции в августе этого года президент раскритиковал проведение в стране пышных свадеб и призвал всех жителей Узбекистана проводить скромные свадьбы.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Вскоре столичным хокимиятом был обнародован рекомендуемый порядок проведения свадеб, а также других традиционных мероприятий в Ташкенте. Другие регионы республики тоже дали свои рекомендации. Какие же запреты теперь действуют на узбекских свадьбах? Попробуем разобраться.

 

100 друзей? Это можно!

Согласно традициям, узбекская свадьба начинается с торжественного приготовления всеми любимого плова. Как правило, гости съезжаются на него с 5 утра, но власти Ташкента посчитали, что это слишком рано, и передвинули время утреннего плова на 7 часов. На это мероприятие обычно приглашается от 500 до 1000 человек. Теперь количество гостей ограничено до 300. Такой порядок должен сохраниться и на вечерней свадьбе – 200-300 человек.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

К примеру, хокимият Наманганской области в Узбекистане рекомендует проводить традиционный утренний плов («наҳорги ош») и визит друзей жениха («куев навкарлар») одновременно совместными усилиями двух сторон на 150-200 человек.

 

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Кто в доме хозяин?

Будущие узбекские келин (невестки) могут вздохнуть спокойно, ведь теперь сторона невесты освобождена от обязанности заполнить жилье жениха дорогой мебелью, коврами и кухонными принадлежностями. Соответственно, дом, где будут в дальнейшем жить супруги, должен быть обставлен женихом.

 

Берегись автомобилей!

Особое внимание в вопросах ограничения свадебных церемоний уделено безопасности - в частности, соблюдению правил дорожного движения. Народные депутаты призывают ограничить количество машин в свадебных кортежах. Так, сегодня количество автомобилей на свадьбе в Ташкенте не должно превышать двух, а в некоторых областях Узбекистана и вовсе состоять всего из одного автомобиля.

Как отмечают сотрудники ГАИ, длинные свадебные кортежи нередко становятся виновниками различного рода дорожно-транспортных происшествий. Депутаты напоминают, что в городе запрещается слушать громкую музыку и распевать песни, также введены ограничения на использование звуковых усилителей.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Кроме того, с 1 марта 2016 года, согласно Правилам дорожного движения в новой редакции, пассажирам запрещается высовываться из салона авто во время движения. Это правило было введено из-за того, что во время съемок свадебного кортежа операторы, свисая из окон со своими видеокамерами, создают опасную ситуацию на дорогах.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

 

Свадебный хендмэйд

Как говорится, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками! Вот и хокимият Наманганской области согласен со старой доброй поговоркой и поэтому советует отказаться от дорогостоящих подарков невесте. Чтобы получить согласие будущей жены, стоимость подарка не должна превышать 10 минимальных размеров заработной платы -1 млн 500 000 сумов ($187,5), а еще лучше, если он будет сделан собственноручно женихом.

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На следующее после свадьбы утро проводится обязательный обряд «Келин саломи» («приветствие невесты»), означающий прием невесты в новую семью. Родители жениха, его родственники и друзья благословляют невесту и одаривают ее подарками, а она приветствует каждого, низко кланяясь. На этом мероприятии присутствуют от 50 до 100 человек - в основном родственники жениха и невесты. По сути, это продолжение свадьбы, но количество гостей ограниченно. Хокимият Ташкента обязал проводить этот обряд во время свадьбы.

 

Ах, эта свадьба пела и плясала

Желаемые ограничения коснулись и праздничной части свадеб. Так, было заявлено, что требуется пресечь передачу денег артистам и их разбрасывание. В целом же количество артистов на свадьбе не должно превышать двух человек. Рекомендуется исполнять национальные песни, а также читать стихи известных поэтов.

Фото с сайта "Открытая Азия онлайн"

Кроме того, имамы и духовенство страны призывают молодоженов отказаться от вальса на свадьбе, аргументируя это затратами на постановку свадебного танца, а также несоответствием народной культуре Узбекистана.

По данным государственной статистики, в 2016 году органами записи актов гражданского состояния зарегистрировано 275,1 тыс. браков и 29,4 тыс. разводов, в расчете на 1000 населения приходится 8,6 браков и 0,9 разводов.