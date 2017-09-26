Власти Душанбе и Санкт-Петербурга подписали План совместных действий по реализации Протокола по торгово-экономическому сотрудничеству, научно-техническому и культурному сотрудничеству между администрациями этих городов на 2017-2018 годы. Документ подписали в понедельник, 25 сентября, первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода и вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в ходе визита официальной российской делегации в столицу Таджикистана.

Стороны обсудили возможности создания совместных предприятий по переработке агропромышленной продукции, привлечения инвестиций петербургских предпринимателей в экономику Таджикистана, поставки продвинутого медицинского и промышленного оборудования, в также сотрудничество в области ЖКХ, содержания городской инфраструктуры и прочее.

В ходе торжественного открытия культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Душанбе Анна Митянина, которая до этого провела переговоры с мэром Душанбе Рустамом Эмомали, отметила, что в рамках визита миссии пройдут круглые столы, на которых будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, научно-технического и культурного сотрудничества.

«Мы привезли в Душанбе представительную делегацию в составе руководителей малых и средних предприятий, представителей исполнительных органов, здравоохранения и культуры, первоклассных врачей Санкт-Петербурга. В рамках миссии наши анестезиологи встретятся со своими душанбинскими коллегами и поделятся своим опытом работы. Надеюсь, эти мероприятия принесут много пользы и станут доброй традицией. Прямой контакт еще более сблизит нас», - сказала вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Присутствовавший на встрече посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов отметил, что в настоящее время прямое торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном осуществляется более 80 субъектами России. Особое место в нем занимает Санкт-Петербург.

Дипломат считает, что активизации сотрудничества будет способствовать открытое недавно в Санкт-Петербурге генеральное консульство Таджикистана.

«Таджики и русские – два древнейших народа с богатой историей и культурой. Взаимоотношения между Санкт-Петербургом и Душанбе вписываются в формат существующих между нашими двумя странами отношениями стратегического партнерства», - подчеркнул российский посол.

Ранее сообщалось, что в рамках визита российские музыканты проведут мастер-классы по вокалу для воспитанников душанбинских музыкальных школ.

Сегодня вечером в театре оперы и балета состоится гала-концерт с участием оперных солистов Мариинского театра: Виктории Ястребовой и Григория Чернецова.

Завтра, 26 сентября, в концертном зале Таджикской госфилармонии состоится концерт петербургской группы «Feel'armonia».