Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского НПЗ регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва. Такое заявление сделала авиакомпания "Эйр Астана", передает Tengrinews.kz.

"Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, ситуация усугубилась в 2017 году.

По данным "Эйр Астаны", основными компаниями - экспортерами авиационного топлива в Казахстан являются ПАО "Газпромнефть", ПАО "НК Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "Татнефть", совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тысяч тонн по сравнению с 44 тысячами тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО "Газпромнефть" уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года.

Как информировали в "Эйр Астана", в 2017 году потребность гражданской авиации в топливе составляет 800 тыс. тонн, из которых лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года.

"Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведет к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создает угрозу функционирования транспортного авиасообщения из Казахстана и в Казахстан", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с августа 2017 года Министерство энергетики Казахстана принимает все возможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с Минэнерго РФ. Однако перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы.

"В нынешних условиях недостаточных мощностей резервуарного парка аэропортов Казахстана, разрешенный лимит хранения авиатоплива для "Эйр Астаны" позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на 10-дневные сроки. Создание достаточных стратегических резервов необходимо для выполнения долгосрочных производственных программ и обязательств перед пассажирами", - подчеркнули в компании.