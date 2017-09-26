Хронические проблемы таджикской авиации могут сорвать планы правительства по развитию туризма в нашей стране.
Недавно таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» официально объявила, что отныне все ее рейсы из таджикских городов будут длиться на час дольше из-за необходимости посадки для дозаправки в аэропортах соседних стран. Аналогичная ситуация и в государственной авиакомпании «Таджик Эйр». Более того, на вынужденные дозаправки все чаще вынуждены садиться и самолеты некоторых зарубежных авиакомпаний, осуществляющих полеты в нашу страну, в частности российской UTair. В результате этих посадок и дозаправок на 1-2 часа увеличивается длительность полёта, пассажиры нервничают, опаздывают на стыковочные рейсы в аэропортах назначения.
Почему это происходит?
Вынужденные посадки для дозаправки на таджикских рейсах совершаются уже с мая этого года. Тогда причиной называлась высокая цена на авиатопливо в Таджикистане. Теперь – его дефицит.
«Эксклюзивной поставкой топлива и заправкой самолетов в Таджикистане занимается Топливозаправочная компания (ТЗК). Как правило, она приобретает керосин в России, у Орского нефтеперерабатывающего завода, где его оптовая цена составляет около 660 долларов за тонну, - говорят представители отечественных авиакомпаний. - Импорт топлива в рамках индикативного баланса России для Таджикистана осуществляется по нулевой ставке. Доставляя керосин в Таджикистан, ТЗК продает его авиакомпаниям почти в два раза дороже - за 1 тысячу 120 долларов за каждую тонну. Для сравнения, в казахстанских аэропортах он стоит 800 долларов за тонну.
Естественно, любая компания на месте ТЗК воспользовалась бы отсутствием на рынке конкурентов, поднимая цены. Удивляет только, куда смотрят контролирующие органы, в первую очередь Антимонопольная служба?» - отмечают авиаперевозчики.
Сама ТЗК считает иначе. По словам главного бухгалтера Топливозаправочной компании Рамазона Курбонова, у ТЗК сейчас действительно существует нехватка топлива, но виновны в этом сами авиакомпании, которые своевременно не платят за полученное топливо.
«Долги ОАО «Таджик Эйр» перед нашей компанией превысили уже 27 миллионов сомони, еще больше долгов перед ТЗК у частного перевозчика - авиакомпании «Сомон Эйр», - говорит он. – В свою очередь, мы вынуждены сократить импорт топлива, так как приобретаем его у зарубежных нефтеперерабатывающих заводов исключительно по предоплате».
По словам Курбонова, с начала года ТЗК завозила ежемесячно от 3 тыс. до 3,5 тыс. тонн топлива. «Однако из-за отсутствия необходимого объема денег в последние месяцы поставки сократились до 2 тыс. тонн», - сказал бухгалтер.
«Наши авиакомпании не могут внести оплату даже за 40% получаемого у нас топлива, и, таким образом, создаются проблемы», - считает Курбонов. По его словам, с зарубежными авиакомпаниями таких проблем нет - они платят за топливо своевременно и в полном объеме.
«У нашей компании тоже есть свои расходы. Мы должны своевременно выплачивать зарплату нашим сотрудникам, платить налоги и таможенные сборы, содержать нашу инфраструктуру и так далее, - объясняет представитель ТЗК. - В настоящий момент у нас нет пока никаких задолженностей по нашим текущим расходам. Однако если ситуация не изменится и если авиакомпании не вернут нам наши деньги, то у нас тоже возникнут проблемы», - заключил он.
Антимонопольная служба: Нарушений нет!
В Антимонопольной службе при правительстве Таджикистана считают нынешнюю стоимость авиатоплива вполне справедливой. «По возможности цены снижаются. С начала 2016 года до настоящего момента стоимость каждой тонны реактивного топлива снизилась с 1 тысячи 883 долларов до 1 тысячи 120 долларов, то есть на 763 доллара. Сегодня реальная стоимость тонны авиатоплива у нас в республике немного превышает тысячу долларов», - говорят в ведомстве.
Первый заместитель главы Антимонопольной службы Назар Одиназода, сравнив таджикского и кыргызского поставщиков реактивного топлива, отметил, что последнему, с учетом того, что он является членом Евразийского экономического союза, а также из-за того, что путь доставки топлива из России в Кыргызстан короче, каждая тонна импортируемого топлива обходится на 100 долларов дешевле.
Кроме того, отметил Одиназода, налог на добавленную стоимость в Кыргызстане составляет 12%, а в Таджикистане – 18%.
«Также таджикский поставщик реактивного топлива, в отличие от кыргызского, платит акциз. Все эти факторы непосредственно влияют на стоимость топлива в Таджикистане», - заключил он.
Согласно проведенной Антимонопольной службой калькуляции затрат поставщика авиационного топлива, ТЗК приобретает у российского НПЗ каждую тонну горючего по договорной цене 820 долларов. Еще 170,85 доллара приходятся на уплату налога на добавленную стоимость, а 25,6 доллара - на уплату акциза в Таджикистане. Затраты на перевозку топлива внутри республики и расходы на сертификацию продукции составляют 44,36, а наценка (выручка) ТЗК - 58,77 доллара. Таким образом, выходит сумма 1 тысяча 120 долларов за тонну топлива…
Вопреки логике
Последние годы в гражданской авиации Таджикистана принимаются решения, которые нам сложно понять. Судите сами.
1. У нас есть государственная авиакомпания «Таджик Эйр», которую лишили всякой государственной поддержки. У неё отобрали самые выгодные направления и передали их частной компании - конкуренту. При этом ей ничего не дали взамен. Естественно, государственный перевозчик оказался в сложной экономической ситуации, из которой хронически не может выйти уже 10 лет. Но правительство не хочет этого замечать - авиакомпанию и не закрывают, и не помогают ей выйти из финансового кризиса. Почему?
2. В 2008 году на отечественный рынок пассажирских авиаперевозок вышла частная авиакомпания «Сомон Эйр». Она получила новые самолеты, иностранных топ-менеджеров, самые выгодные рейсы и, по логике, должна процветать, но... Но в реальности все опять иначе – компания тоже находится в сложной финансовой ситуации, ее долги продолжают расти (за то же топливо она должна гораздо больше, чем «Таджик Эйр») Почему?
3. В результате приватизации авиационной отрасли в Таджикистане появилась частная компания ОАО «Топливозаправочная компания» (ТЗК). На сегодня это единственная компания в стране, которая поставляет нам авиатопливо. Уже много лет таджикские цены на авиатопливо одни из самых высоких в Центральной Азии. Но антимонопольный орган считает, что они адекватны. Почему?
4. Авиабилеты таджикских авиакомпаний за последние 10 лет стали самыми дорогими в регионе. Но отрасль почему-то не процветает, наоборот – приходит в упадок. В чей карман уходят эти деньги?
…Правительство Таджикистана в последние годы стремится развивать индустрию туризма, привлекать в нашу страну путешественников из ближнего и дальнего зарубежья. Это правильное решение, наш национальный интерес - туризм действительно может стать локомотивом нашей экономики. Но это невозможно сделать, если (в том числе) наши авиакомпании не будут работать стабильно и качественно, по умеренным ценам.
Учитывая важность темы, мы надеемся получить ответы на поставленные выше вопросы от премьер-министра страны Кохира Расулзода. И не только ответы, но и конкретные действия. Если, конечно, нашему правительству это важно.
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temur5
ясно почему...потому, что некоторые никак не наситятся... заряжают цену в 2-3 раза не думаю о вреде народу, аэропорту, летчикам, и т.д.
только чтоб деньги текли в карман им и желательно побольше... а остальные... пуст сдохнут, они же не приносят прыбиль этим
Ali6
Жадность губит. Это везде в постсоветских Государствах. Главное чтобы сейчас и у меня деньги были, а завтра посмотрим. Так и среди народа, берут кредиты кайфуют потом дом продают и в Россию и то в лучшем случае
Алишер7
Как говарят "як балош мена"
tajik8
Азия+, и вы не знаете в чьих карманах оседает эта маржа? Раз решились поднят эту острую проблему, так и укажите конкретно в чьем подвох, а так эту тему уже все знают, но увы...
said9
Вопросы-то риторические все.
То есть правдивых ответов не будет, да и не ждет их никто.