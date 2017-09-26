Хронические проблемы таджикской авиации могут сорвать планы правительства по развитию туризма в нашей стране.

Недавно таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» официально объявила, что отныне все ее рейсы из таджикских городов будут длиться на час дольше из-за необходимости посадки для дозаправки в аэропортах соседних стран. Аналогичная ситуация и в государственной авиакомпании «Таджик Эйр». Более того, на вынужденные дозаправки все чаще вынуждены садиться и самолеты некоторых зарубежных авиакомпаний, осуществляющих полеты в нашу страну, в частности российской UTair. В результате этих посадок и дозаправок на 1-2 часа увеличивается длительность полёта, пассажиры нервничают, опаздывают на стыковочные рейсы в аэропортах назначения.

Почему это происходит?

Вынужденные посадки для дозаправки на таджикских рейсах совершаются уже с мая этого года. Тогда причиной называлась высокая цена на авиатопливо в Таджикистане. Теперь – его дефицит.

«Эксклюзивной поставкой топлива и заправкой самолетов в Таджикистане занимается Топливозаправочная компания (ТЗК). Как правило, она приобретает керосин в России, у Орского нефтеперерабатывающего завода, где его оптовая цена составляет около 660 долларов за тонну, - говорят представители отечественных авиакомпаний. - Импорт топлива в рамках индикативного баланса России для Таджикистана осуществляется по нулевой ставке. Доставляя керосин в Таджикистан, ТЗК продает его авиакомпаниям почти в два раза дороже - за 1 тысячу 120 долларов за каждую тонну. Для сравнения, в казахстанских аэропортах он стоит 800 долларов за тонну.

Таджикские авиакомпании дозаправляются практически на ходу, создавая кучу проблем своим пассажирам.

Естественно, любая компания на месте ТЗК воспользовалась бы отсутствием на рынке конкурентов, поднимая цены. Удивляет только, куда смотрят контролирующие органы, в первую очередь Антимонопольная служба?» - отмечают авиаперевозчики.

Сама ТЗК считает иначе. По словам главного бухгалтера Топливозаправочной компании Рамазона Курбонова, у ТЗК сейчас действительно существует нехватка топлива, но виновны в этом сами авиакомпании, которые своевременно не платят за полученное топливо.

«Долги ОАО «Таджик Эйр» перед нашей компанией превысили уже 27 миллионов сомони, еще больше долгов перед ТЗК у частного перевозчика - авиакомпании «Сомон Эйр», - говорит он. – В свою очередь, мы вынуждены сократить импорт топлива, так как приобретаем его у зарубежных нефтеперерабатывающих заводов исключительно по предоплате».

По словам Курбонова, с начала года ТЗК завозила ежемесячно от 3 тыс. до 3,5 тыс. тонн топлива. «Однако из-за отсутствия необходимого объема денег в последние месяцы поставки сократились до 2 тыс. тонн», - сказал бухгалтер.

«Наши авиакомпании не могут внести оплату даже за 40% получаемого у нас топлива, и, таким образом, создаются проблемы», - считает Курбонов. По его словам, с зарубежными авиакомпаниями таких проблем нет - они платят за топливо своевременно и в полном объеме.

«У нашей компании тоже есть свои расходы. Мы должны своевременно выплачивать зарплату нашим сотрудникам, платить налоги и таможенные сборы, содержать нашу инфраструктуру и так далее, - объясняет представитель ТЗК. - В настоящий момент у нас нет пока никаких задолженностей по нашим текущим расходам. Однако если ситуация не изменится и если авиакомпании не вернут нам наши деньги, то у нас тоже возникнут проблемы», - заключил он.

Антимонопольная служба: Нарушений нет!

В Антимонопольной службе при правительстве Таджикистана считают нынешнюю стоимость авиатоплива вполне справедливой. «По возможности цены снижаются. С начала 2016 года до настоящего момента стоимость каждой тонны реактивного топлива снизилась с 1 тысячи 883 долларов до 1 тысячи 120 долларов, то есть на 763 доллара. Сегодня реальная стоимость тонны авиатоплива у нас в республике немного превышает тысячу долларов», - говорят в ведомстве.

Первый заместитель главы Антимонопольной службы Назар Одиназода, сравнив таджикского и кыргызского поставщиков реактивного топлива, отметил, что последнему, с учетом того, что он является членом Евразийского экономического союза, а также из-за того, что путь доставки топлива из России в Кыргызстан короче, каждая тонна импортируемого топлива обходится на 100 долларов дешевле.

Кроме того, отметил Одиназода, налог на добавленную стоимость в Кыргызстане составляет 12%, а в Таджикистане – 18%.

«Также таджикский поставщик реактивного топлива, в отличие от кыргызского, платит акциз. Все эти факторы непосредственно влияют на стоимость топлива в Таджикистане», - заключил он.

Согласно проведенной Антимонопольной службой калькуляции затрат поставщика авиационного топлива, ТЗК приобретает у российского НПЗ каждую тонну горючего по договорной цене 820 долларов. Еще 170,85 доллара приходятся на уплату налога на добавленную стоимость, а 25,6 доллара - на уплату акциза в Таджикистане. Затраты на перевозку топлива внутри республики и расходы на сертификацию продукции составляют 44,36, а наценка (выручка) ТЗК - 58,77 доллара. Таким образом, выходит сумма 1 тысяча 120 долларов за тонну топлива…

Вопреки логике

Последние годы в гражданской авиации Таджикистана принимаются решения, которые нам сложно понять. Судите сами.

1. У нас есть государственная авиакомпания «Таджик Эйр», которую лишили всякой государственной поддержки. У неё отобрали самые выгодные направления и передали их частной компании - конкуренту. При этом ей ничего не дали взамен. Естественно, государственный перевозчик оказался в сложной экономической ситуации, из которой хронически не может выйти уже 10 лет. Но правительство не хочет этого замечать - авиакомпанию и не закрывают, и не помогают ей выйти из финансового кризиса. Почему?

2. В 2008 году на отечественный рынок пассажирских авиаперевозок вышла частная авиакомпания «Сомон Эйр». Она получила новые самолеты, иностранных топ-менеджеров, самые выгодные рейсы и, по логике, должна процветать, но... Но в реальности все опять иначе – компания тоже находится в сложной финансовой ситуации, ее долги продолжают расти (за то же топливо она должна гораздо больше, чем «Таджик Эйр») Почему?

3. В результате приватизации авиационной отрасли в Таджикистане появилась частная компания ОАО «Топливозаправочная компания» (ТЗК). На сегодня это единственная компания в стране, которая поставляет нам авиатопливо. Уже много лет таджикские цены на авиатопливо одни из самых высоких в Центральной Азии. Но антимонопольный орган считает, что они адекватны. Почему?

4. Авиабилеты таджикских авиакомпаний за последние 10 лет стали самыми дорогими в регионе. Но отрасль почему-то не процветает, наоборот – приходит в упадок. В чей карман уходят эти деньги?

…Правительство Таджикистана в последние годы стремится развивать индустрию туризма, привлекать в нашу страну путешественников из ближнего и дальнего зарубежья. Это правильное решение, наш национальный интерес - туризм действительно может стать локомотивом нашей экономики. Но это невозможно сделать, если (в том числе) наши авиакомпании не будут работать стабильно и качественно, по умеренным ценам.

Учитывая важность темы, мы надеемся получить ответы на поставленные выше вопросы от премьер-министра страны Кохира Расулзода. И не только ответы, но и конкретные действия. Если, конечно, нашему правительству это важно.