Русский язык в Армении получил статус иностранного, сообщил министр образования и науки республики Левон Мкртчян.

С советских времен русский язык был «широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел», в связи с чем абитуриенты при поступлении в вуз не могли сдавать его в качестве иностранного.

«Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка», – подчеркнул Мкртчян, передает ТАСС.

Он заявил, что «единственным государственным языком в Армении является и останется армянский язык, поскольку мы – независимое, суверенное государство», в то время как «все остальные языки – иностранные».

Одновременно русский язык в Армении остается одним из самых распространенных. «Его обязательно проходят со второго класса во всех школах, это рабочий язык СНГ, а теперь и Евразийского экономического союза», – заявил Мкртчян.

В августе сообщалось, что за годы после распада Советского Союза в мире стало на 50 миллионов меньше людей, владеющих русским языком.

"За годы после распада Советского Союза в мире стало на 50 млн меньше человек, владеющих русским языком", - заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По мнению парламентария, данная тенденция продолжается, передает «Интерфакс».

Никонов отметил, что в Советском Союзе «все были русскоязычные».

«Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное поколение далеко не поголовно», – добавил депутат.

Сокращение русскоязычного населения, по его словам, связано с тем, что в школах ряда бывших республик СССР русский язык был обязательным для изучения в школах, а «сейчас этого нет практически нигде».

«Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае это сопоставимая цифра», – добавил Никонов.