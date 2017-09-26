Альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель выиграл парламентские выборы в Германии, прошедшие 24 сентября. Ангела Меркель, комментируя предварительные результаты выборов в бундестаг, заявила о готовности сформировать новое правительство Германии.

"Мы сильнейшая партия, и наша задача - сформировать правительство, - заявила Меркель в выступлении перед сторонниками. - Конечно, мы надеялись на лучший результат", цитирует канцлера Би-Би-си.

Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20,8%. Шульц и его сторонники уже заявили, что партия не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию.

"После поражения, которое мы потерпели в нашей ключевой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, мы проиграли и выборы в бундестаг", - заявил Шульц сторонникам в штаб-квартире партии, назвав сегодняшний день "тяжелым и горьким днем для немецкой социал-демократии".

В бундестаг также впервые проходит правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и отмену санкций против России. Она набирает 13%, причем на востоке Германии - в бывшей ГДР - за АдГ проголосовали почти 23% избирателей.

Один из лидеров АдГ Фрауке Петри написала в "Твиттере", что Германия пережила "настоящее политическое землетрясение".

Ангела Меркель заявила, что новому парламенту нужно будет решать проблемы экономики и безопасности наравне с проблемами миграции - одной из главный причин, почему АдГ получила свои голоса.

Всего в бундестаг проходят шесть партий, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП), "Левые" и "Зеленые". По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии.

Как пишет Русская служба Би-Би-си, когда голосование в Германии было окончено, Ангела Меркель прибыла в избирательный штаб своей партии наблюдать за подсчетом голосов, но выглядела очень уставшей и даже изможденной.

Выйдя из машины, она сумела выдавить из себя улыбку - сначала для собравшихся журналистов, а затем и для собравшихся в штабе сторонников партии.

Меркель знала, что с высокой долей вероятности она выиграет эти выборы. Но это совсем не та победа, на которую надеялись в ее партии и она сама. Для консерваторов это худший результат с тех пор, как она возглавила "Христианско-демократический союз". Возможно, так избиратель отреагировал на ее политику "открытых дверей" по приему беженцев, в результате которой в Германию прибыло более миллиона мигрантов.

В обращении к партии Меркель признала, что прошедшие четыре года были нелегкими. Однако, добавила она, несмотря на все сложности, партия добилась своей цели - набрать наибольшее число голосов.

Овации звучали немного неубедительно. Потому что реального успеха на этих выборах добилась "Альтернатива для Германии" (AfD).

На другом конце столицы, в зале, украшенном белыми и голубыми воздушными шарами, члены этой антииммигрантской партии евроскептиков праздновали победу: было очевидно, что она не только впервые войдут в парламент, но и станут в бундестаге третьей по размеру фракцией - после ХДС Меркель и социал-демократами из СДПГ.

Александр Гаулянд - один из лидеров AfD, а теперь и один из депутатов - триумфально объявил собравшимся, что его партия не будет давать спуску Ангеле Меркель.

"Вернем контроль над страной ее народу", - заявил он, и это совершенно беспрецедентное заявление для послевоенной Германии.

Впрочем, почти столь же беспрецедентными были и сама откровенно ксенофобская избирательная кампания AfD, и омрачившие не один митинг Меркель скандалы, когда ораторов прерывали резкими выкриками из толпы.

В день выборов у избирательного штаба AfD дежурила полиция, внимательно следившая за демонстрантами, вышедшими протестовать против появления в парламенте правых националистов.

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День стал очень непростым для германской политики. Да и для столичных жителей, где в воскресенье параллельно с выборами проходил ежегодный Берлинский марафон.

В обществе чувствуется раскол. В толпе людей, наблюдавших за марафоном, я встретила мужчину, заявившего, что он наблюдает за подъемом правых националистов с ужасом.

"Они как нацисты при Гитлере, - говорит он. - Я родился в 1939 году. Я ребенок войны, и я рос в руинах - а теперь все по новой. Эти люди преступники. Я всегда голосовал за ХДС и хочу, чтобы канцлером стала Меркель".

Теперь Меркель придется искать союзников по коалиции. Не ждите, что туда пригласят AfD. Кроме того, канцлеру предстоит убедить всю страну - а возможно, и некоторых однопартийцев - в том, что она лучше всех справится с руководством страной.

Это была долгая и изнурительная кампания. Возможно, Меркель и выиграла выборы, однако вряд ли она может ощущать себя реальным победителем.

А в учебники истории это голосование войдет по двум причинам. Во-первых, хоть Ангела Меркель и обеспечила себе пост канцлера на четвертый срок, это ее худший результат на выборах. А во-вторых, правые националисты теперь официально стали в Германии частью политического истеблишмента.

То, что во многих других странах Европы, давно стало нормой, считалось немыслимым в послевоенной Германии. Что ж, теперь это реальность.