Лидером по количеству преступлений за первые шесть месяцев 2017 года стала Москва. Данные статистики преступлений в России за соответствующий период опубликованы на сайте Генпрокуратуры, пишет РБК.



В Москве, как следует из документа, за названный период совершено почти 72 тыс. преступлений. Второе место по криминогенности заняла Московская область — количество зарегистрированных преступлений в регионе превысило 43 тыс. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где было выявлено более 33 тыс. преступлений. Далее идут Челябинская область, Башкирия, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Десятое место по количеству преступлений занял Красноярский край — более 25 тыс. преступлений. Санкт-Петербург с 24 тыс. преступлений в десятку не вошел.



Всего, по данным Генпрокуратуры, с января по июнь 2017 года зафиксировано более 1 млн преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост преступности зафиксирован в восьми регионах (Чечня, Тува, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Калужская, Саратовская, Магаданская и Челябинская области), в то время как снижение — в 76. Лидером по снижению числа зарегистрированных преступлений стала Вологодская область. Их количество в регионе упало более чем на 30%.



Из всех преступлений, совершенных в России, тяжкие и особо тяжкие составляют 22,3% (229 тыс. преступлений). Количество тяжких преступлений сократилось на 11%, а особо тяжких выросло на 1%. Наибольший рост числа тяжких и особо тяжких преступлений произошел в Чечне, с 68 до 211, что составило 210,3%. На втором месте идет Карачаево-Черкесская Республика, рост с 71 до 168, что составляет 136,6%.



Общая раскрываемость преступлений за январь—июнь упала на 12,2%. За первую половину 2017 года было не раскрыто 239 убийств и покушений на убийство, 608 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти 200 тыс. краж, 7890 грабежей, 954 разбойных нападения.



Ранее сообщалось, что в августе генпрокурор Юрий Чайка заявил о шестикратном росте числа киберпреступлений с 2013 года (до 66 тыс.). Он отметил, что в 2016 году две трети экстремистских преступлений было совершено в интернете, причем каждое девятое было связано с терроризмом.