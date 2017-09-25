В минувшее воскресенье в столице открыл свои двери детский образовательный центр – франшиза Сети международных детских клубов.

Дошкольное образование играет важную роль в формировании и развитии личности. К сожалению, в нашей стране методика преподавания дошкольного образования и низкий охват детей услугами дошкольных учреждений оставляют желать лучшего. Поэтому так важно открытие как можно большего количества дошкольных образовательных центров, которые отвечают современным требованиям и общепринятым стандартам.

В минувшие выходные в центре Душанбе открылся новый детский образовательный центр с необычным для нашей местности названием - «Сёма». Как оказалось, это франшиза Сети международных детских образовательных клубов, который создан в России несколько лет назад и уже завоевал популярность среди родителей.

Открытие прошло в праздничной обстановке. Во дворе новостройки по улице Истравшан, дом 13 собралось очень много детей и родителей. Официальная часть праздника прошла с символического разрезания красных ленточек со стороны заместителя министра образования и науки Республики Таджикистан Латофат Назири и заместителя председателя района Шохмансур столицы Мавджуды Бобозода.

Открывая мероприятие, Латофат Назири отметила о важной роли дошкольных образовательных учреждений для развития детей и выразила надежду, что центр «Сёма» сыграет одну из ведущих ролей в воспитании и образовании подрастающего поколения.

Мавджуда Бобозода от имени районной администрации поблагодарила местного предпринимателя Эраджа Бафаева, который занялся франчайзингом российского бренда в Таджикистане, и пожелала успехов этому учреждению, чтобы он расширялся и охватил как можно больше детей качественным дошкольным образованием.

Как рассказала исполнительный директор детского образовательного учреждения «Сёма» в Душанбе Парвина Турсунова, они постарались, чтобы при открытии были соблюдены все требования департамента франчайзинга центрального московского офиса ООО «Сёма».

«В нашем центре шесть специально оборудованных помещений - игровая комната, танцевальная, комнаты для раннего и последующего развития, творческая мастерская и мини-сад. Все это рассчитано на прием 120 ребятишек. Половину детей мы уже набрали. Думаю, нашего «Сему» оценят по достоинству», - отметила Турсунова.

Обстановка в центре приближена к домашней, и даже самые маленькие детки ходят сюда с удовольствием. «Мы записались сюда до официального открытия. Ходим три раза в неделю и уже довольны результатом: моей Алие 4 года, она записана в развивающую группу и уже знает некоторые слова на английском, занимается фитнесом, прекрасно рисует и лепит», - рассказывает ее мама, душанбинка Мавзуна.

Дилором, мама маленького Имрана, говорит, что «Сёма» как раз для таких, как ее сын, очень подвижных детей. «Раньше две мои девочки 4,5-летняя Сафия и 6-летняя Самира ходили в детский сад, но часто стали болеть и теперь они дома. Как только услышали об этом центре, сразу записались, здесь чисто и уютно, недалеко от дома. Ходим каждый день, кроме выходных, и уже довольны результатом», - рассказывает Гуля.

Немаловажно: общая концепция ДЦ «Сёма» рассчитана на средний класс, и поэтому центр доступен многим клиентам.

Отметим, что просторное здание в 430 квадратных метров отвечает всем требованиям Санэпидемнадзора, оно оборудовано камерами наблюдения и пожарной сигнализацией. Все помещения имеют систему автономного отопления, кондиционеры, а также повсюду установлена система «теплый пол», чтобы в холодное время маленькие посетители чувствовали себя комфортно.

В каждую группу предусмотрен набор до 10 человек, чтобы опытные педагоги подходили к каждому ребенку индивидуально. Кстати, все педагоги – «профи» по дошкольному образованию и прошли 3-месячное онлайн-обучение от высококвалифицированных методистов головного офиса «Сёма» в России.

Занятия здесь проводятся ежедневно в две смены – для детей от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет в течение 3-4 часов. Кстати, здесь обучают и английскому, созданы развивающие группы на английском языке, а также предусмотрены дополнительные занятия для детей от 7 до 11 лет. Для детей, которые ходят в детский сад, занятия проводятся по субботам. А в воскресенье в «Сёме» планируется проводить праздники – дни рождения и другие развлекательные мероприятия.

Одним словом, этот «Сёма» - настоящий праздник для ваших детей, которые получат здесь самое нужное развитие. Не зря основным девизом Сети детских образовательных центров «Сёма» является такое изречение: «Мы раскроем гения в каждом ребенке». Спешите, чтобы не опоздать!

Справка: Детский центр «Сёма» был создан в Москве 10 лет назад группой родителей, увлеченных идеями раннего развития. Первый центр создавался с целью обучения и развития собственных детей, потом открылись детские центры «Сёма» в разных регионах России и за рубежом. В настоящий момент Сеть насчитывает 300 развивающих детских центров, работающих по системе франчайзинга в России, Украине, Казахстане, Кипре, Египте и Таджикистане.

Образовательный центр «Сёма» расположен по адресу: г. Душанбе, ул. Истравшан, 13.

Тел: +992446205050, +992888888811

http://dushanbe.semaclub.ru/