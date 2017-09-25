За последние годы страны Центральной Азии неоднократно заявляли о необходимости восстановления Объединенной энергосистемы (ОЭС) региона. Таджикистан много раз говорил, что готов, заинтересованность в вопросе недавно озвучили и узбекские энергетики.

Корреспондент «АП» попытался выяснить, насколько электроэнергетическая система Таджикистана готова к работе в едином региональном кольце и насколько это выгодно.

Вопрос о восстановлении ОЭС главы энергетических ведомств стран региона обсудили в мае этого года в Алматы. Стороны согласовали проект соответствующей резолюции, но пока он не подписан, так как еще необходимо согласовать тарифы на транзит и поставку электроэнергии.

О необходимости восстановления единой энергосистемы заговорили в связи с нехваткой электроэнергии в Узбекистане и Кыргызстане.

Призывы отдельных стран и международных организаций относительно объединения электроэнергетических мощностей звучат с 2014 года. Тогда говорилось, что Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан рассматривают вопрос о восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии, минуя Узбекистан, который был больше всех недоволен работой «единого кольца» и вышел из него. Однако до принятия конкретных решений дело так и не дошло.

Таджикистан после выхода Узбекистана в 2009 году из единого энергетического кольца автоматически был отрезан от сетей других стран региона. Республика столкнулась с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период. Однако в настоящее время, после ввода в эксплуатацию новых мощностей, Таджикистан обеспечивает себя электроэнергией почти в полном объеме и почти круглогодично.

В энергетических ведомствах Таджикистана заявляют, что республика может экспортировать в летний период порядка 5 миллиардов кВт∙ч электроэнергии.

На сегодняшний день в летний период Таджикистан экспортирует электроэнергию в небольших объемах в Афганистан и Кыргызстан.

Остальные мощности Таджикистана, которые составляют порядка 3,6 миллиарда киловатт-часов в летний период, из-за выхода Узбекистана из единого энергокольца остаются невостребованными.

“Барки точик” готов приступить к поставкам электроэнергии в Узбекистан»

Летом нынешнего года министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода сообщил журналистам, что возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана уже полностью изучена.

«Определенные работы по соединению энергосистем наших стран уже проведены», - сказал Усмонзода.

Он отметил, что у Таджикистана существуют технические возможности для поставок электроэнергии в летний период в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан.

«Если наши соседи захотят в летнее время получать сравнительно дешевую электроэнергию, они могут соединиться с нашей энергосистемой по существующим линиям электропередачи. Мы можем восстановить поставки по этим линиям, которые простаивали в течение долгих лет», - сказал министр.

Усмонзода подчеркнул, что возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана полностью изучена специалистами «Барки точик».

По его словам, Таджикистан полностью готов к соединению от подстанции Регар до подстанций на территории Узбекистана.

По словам первого заместителя главы ОАХК «Барки точик» Махмадумара Асозода, работы по восстановлению энергосистем Таджикистана и Узбекистана оживились в прошлом году, после улучшения отношений между двумя странами. Он отметил, что две страны в прежние годы соединяли высоковольтные линии электропередачи 500 и 220 киловольт (ЛЭП 500 кВ и ЛЭП 220 кВ).

«Мы ознакомились с состоянием линий электропередачи на нашей территории и устранили недостатки, которые были выявлены», - сказал представитель «Барки точик».

Асозода отметил, что к соединению готовы ЛЭП 500 кВ от подстанции Регар, а также четыре линии 220 киловольт на севере республики. Более того, по его словам, две из них находятся под постоянным охранным напряжением.

Асозода добавил, что в случае подписания соответствующего соглашения «Барки точик» готов приступить к поставкам электроэнергии в Узбекистан по данным линиям в летнее время года.

Нужно восстановить десятки километров ЛЭП

Энергетик, экс-глава «Барки точик» Бахром Сироджев считает, что параллельная работа энергосистем стран Центральной Азии выгодна как Таджикистану, так и другим странам региона.

«Допустим, если у вас авария, сосед вам поможет; если у вас нехватка, можете у соседа приобрести», - поясняет он.

По его словам, Таджикистан после выхода из ОЭС ежегодно теряет миллионы долларов, осуществляя летом холостой водосброс.

«Нам нужно готовиться к этому, согласовать необходимые для поставок электроэнергии документы. Такая работа не займет больше полугода, если хорошенько потрудиться», - считает он.

По словам секретаря таджикского национального комитета по большим плотинам Хомиджона Орифова, Таджикистан в летний период может поставлять в Узбекистан дешевую электроэнергию в больших объемах.

«Нужно будет только восстановить более 70 километров ЛЭП 500 кВ Регар - Гузар, которую узбеки разобрали после 2009 года», - говорит Орифов.

Между тем инженер Камолидин Сирожидинов считает, что восстановление ОЭС ЦА является длительным процессом, на который уйдет не менее трех лет.

«За этот период мы должны в обязательном порядке провести всестороннюю, детальную и заблаговременную подготовку. При этом следует в полной мере учитывать все положительные и отрицательные последствия функционирования бывшей ОЭС ЦА, - говорит он. - На первое место должны быть поставлены факторы устойчивости нашей национальной энергосистемы с тем, чтобы укреплять доверие к энергосистеме».

Специалист считает, что у Таджикистана накопилось немало работы по подготовке системы к подсоединению к будущей ОЭС ЦА. «Следовательно, нужно начать с незамедлительной разработки плана мероприятий по приведению действующей национальной электрической энергосистемы в более нормальное состояние, с тем чтобы она отвечала требованиям, предъявляемым к объединенной энергосистеме», - заключил он.

Энергетик Шоди Шабдолов считает вопрос восстановления ОЭС весьма своевременным и актуальным.

«Высоковольтные ЛЭП и подстанции, построенные в Таджикистане при помощи Китая, полностью соответствуют мировым стандартам. Что касается устаревшей части оборудования Нурекской, Кайраккумской ГЭС и других, то она активным образом обновляется при технологической и финансовой помощи и инвестиций некоторых стран и международных финансовых институтов», - говорит он.

Вместе с тем эксперт отмечает, что, к сожалению, мы запоздали с реновацией оборудования энергосистемы республики.

«Лично я еще 15 лет назад поднимал в парламенте этот вопрос, но мои предложения не были поддержаны депутатами. Что касается обновления сетей 04-10 киловольт, с этой задачей при целесообразном использовании ресурсов может справиться сама республика, - уверен он. - При нынешнем техническом состоянии большая часть потерь в сетях приходится именно на эти сети. Речь идет о потерях десятков миллионов долларов в год. Но я с оптимизмом смотрю на этот вопрос еще потому, что при воссоздании Единой энергосистемы Средней Азии появятся новые стимулы для взаимопомощи и сотрудничества между братскими республиками региона, - добавил Шоди Шабдолов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus