За последние годы страны Центральной Азии неоднократно заявляли о необходимости восстановления Объединенной энергосистемы (ОЭС) региона. Таджикистан много раз говорил, что готов, заинтересованность в вопросе недавно озвучили и узбекские энергетики.
Корреспондент «АП» попытался выяснить, насколько электроэнергетическая система Таджикистана готова к работе в едином региональном кольце и насколько это выгодно.
Вопрос о восстановлении ОЭС главы энергетических ведомств стран региона обсудили в мае этого года в Алматы. Стороны согласовали проект соответствующей резолюции, но пока он не подписан, так как еще необходимо согласовать тарифы на транзит и поставку электроэнергии.
О необходимости восстановления единой энергосистемы заговорили в связи с нехваткой электроэнергии в Узбекистане и Кыргызстане.
Призывы отдельных стран и международных организаций относительно объединения электроэнергетических мощностей звучат с 2014 года. Тогда говорилось, что Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан рассматривают вопрос о восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии, минуя Узбекистан, который был больше всех недоволен работой «единого кольца» и вышел из него. Однако до принятия конкретных решений дело так и не дошло.
Таджикистан после выхода Узбекистана в 2009 году из единого энергетического кольца автоматически был отрезан от сетей других стран региона. Республика столкнулась с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период. Однако в настоящее время, после ввода в эксплуатацию новых мощностей, Таджикистан обеспечивает себя электроэнергией почти в полном объеме и почти круглогодично.
В энергетических ведомствах Таджикистана заявляют, что республика может экспортировать в летний период порядка 5 миллиардов кВт∙ч электроэнергии.
На сегодняшний день в летний период Таджикистан экспортирует электроэнергию в небольших объемах в Афганистан и Кыргызстан.
Остальные мощности Таджикистана, которые составляют порядка 3,6 миллиарда киловатт-часов в летний период, из-за выхода Узбекистана из единого энергокольца остаются невостребованными.
“Барки точик” готов приступить к поставкам электроэнергии в Узбекистан»
Летом нынешнего года министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода сообщил журналистам, что возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана уже полностью изучена.
«Определенные работы по соединению энергосистем наших стран уже проведены», - сказал Усмонзода.
Он отметил, что у Таджикистана существуют технические возможности для поставок электроэнергии в летний период в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан.
«Если наши соседи захотят в летнее время получать сравнительно дешевую электроэнергию, они могут соединиться с нашей энергосистемой по существующим линиям электропередачи. Мы можем восстановить поставки по этим линиям, которые простаивали в течение долгих лет», - сказал министр.
Усмонзода подчеркнул, что возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана полностью изучена специалистами «Барки точик».
По его словам, Таджикистан полностью готов к соединению от подстанции Регар до подстанций на территории Узбекистана.
По словам первого заместителя главы ОАХК «Барки точик» Махмадумара Асозода, работы по восстановлению энергосистем Таджикистана и Узбекистана оживились в прошлом году, после улучшения отношений между двумя странами. Он отметил, что две страны в прежние годы соединяли высоковольтные линии электропередачи 500 и 220 киловольт (ЛЭП 500 кВ и ЛЭП 220 кВ).
«Мы ознакомились с состоянием линий электропередачи на нашей территории и устранили недостатки, которые были выявлены», - сказал представитель «Барки точик».
Асозода отметил, что к соединению готовы ЛЭП 500 кВ от подстанции Регар, а также четыре линии 220 киловольт на севере республики. Более того, по его словам, две из них находятся под постоянным охранным напряжением.
Асозода добавил, что в случае подписания соответствующего соглашения «Барки точик» готов приступить к поставкам электроэнергии в Узбекистан по данным линиям в летнее время года.
Нужно восстановить десятки километров ЛЭП
Энергетик, экс-глава «Барки точик» Бахром Сироджев считает, что параллельная работа энергосистем стран Центральной Азии выгодна как Таджикистану, так и другим странам региона.
«Допустим, если у вас авария, сосед вам поможет; если у вас нехватка, можете у соседа приобрести», - поясняет он.
По его словам, Таджикистан после выхода из ОЭС ежегодно теряет миллионы долларов, осуществляя летом холостой водосброс.
«Нам нужно готовиться к этому, согласовать необходимые для поставок электроэнергии документы. Такая работа не займет больше полугода, если хорошенько потрудиться», - считает он.
По словам секретаря таджикского национального комитета по большим плотинам Хомиджона Орифова, Таджикистан в летний период может поставлять в Узбекистан дешевую электроэнергию в больших объемах.
«Нужно будет только восстановить более 70 километров ЛЭП 500 кВ Регар - Гузар, которую узбеки разобрали после 2009 года», - говорит Орифов.
Между тем инженер Камолидин Сирожидинов считает, что восстановление ОЭС ЦА является длительным процессом, на который уйдет не менее трех лет.
«За этот период мы должны в обязательном порядке провести всестороннюю, детальную и заблаговременную подготовку. При этом следует в полной мере учитывать все положительные и отрицательные последствия функционирования бывшей ОЭС ЦА, - говорит он. - На первое место должны быть поставлены факторы устойчивости нашей национальной энергосистемы с тем, чтобы укреплять доверие к энергосистеме».
Специалист считает, что у Таджикистана накопилось немало работы по подготовке системы к подсоединению к будущей ОЭС ЦА. «Следовательно, нужно начать с незамедлительной разработки плана мероприятий по приведению действующей национальной электрической энергосистемы в более нормальное состояние, с тем чтобы она отвечала требованиям, предъявляемым к объединенной энергосистеме», - заключил он.
Энергетик Шоди Шабдолов считает вопрос восстановления ОЭС весьма своевременным и актуальным.
«Высоковольтные ЛЭП и подстанции, построенные в Таджикистане при помощи Китая, полностью соответствуют мировым стандартам. Что касается устаревшей части оборудования Нурекской, Кайраккумской ГЭС и других, то она активным образом обновляется при технологической и финансовой помощи и инвестиций некоторых стран и международных финансовых институтов», - говорит он.
Вместе с тем эксперт отмечает, что, к сожалению, мы запоздали с реновацией оборудования энергосистемы республики.
«Лично я еще 15 лет назад поднимал в парламенте этот вопрос, но мои предложения не были поддержаны депутатами. Что касается обновления сетей 04-10 киловольт, с этой задачей при целесообразном использовании ресурсов может справиться сама республика, - уверен он. - При нынешнем техническом состоянии большая часть потерь в сетях приходится именно на эти сети. Речь идет о потерях десятков миллионов долларов в год. Но я с оптимизмом смотрю на этот вопрос еще потому, что при воссоздании Единой энергосистемы Средней Азии появятся новые стимулы для взаимопомощи и сотрудничества между братскими республиками региона, - добавил Шоди Шабдолов.
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