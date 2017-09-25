Обладателем автомобиля "Опель Астра G" - первого Суперприза лотерейной серии «Большие деньги 8» - стал житель городка Гулшан Аштского района Согдийской области, 49-летний Шарифхон Гозиев.

Шарифхон - отец четверых сыновей, зарабатывает на жизнь, периодически уезжая на заработки в Россию. Он давно знаком с лотерейной продукцией компании "Лото Спорт", периодически покупал лотерейные билеты и не раз выигрывал небольшие денежные призы. В очередной раз Шарифхон решил купить два билета, стоимостью 5 сомони, один из которых принес ему главный выигрыш лотереи.

Церемония вручения суперприза состоялась на площади «Регистон» города Худжанд. Представитель компании «Лото Спорт» Манижа Ахмедова поздравила победителя с удачей и вручила ключи от автомобиля "Опель Астра G".

Во время награждения победитель рассказал о том, что многие жители его района предлагали купить у него выигранный автомобиль, но Шарифхон считает, что нужно быть благодарным и ни в коем случае не отказываться от щедрых подарков судьбы.

Лотерейную продукцию компании "Лото Спорт" можно приобрести под желтыми зонтами на территории всей республики.

"Лото Спорт" – Лови момент удачи!