Спортсмены Таджикистана завоевали к этому дню 38 медалей, в том числе 10 серебряных наград на Азиаде в Ашхабаде. Закрытие Игр состоится 27 сентября. У наших спортсменов еще есть шанс выиграть золотые медали.

На Азиаде одной из самых многочисленных является сборная Таджикистана по борьбе на поясах - 32 спортсмена, 2 судьи международный категории, 3 тренера и 3 представителя федерации, всего 40 человек.

Наша сборная по борьбе на поясах завоевала 27 медалей, из них 6 серебряных наград и 21 бронзовую медаль.

«Для нас, это самые представительные соревнования года. Спортсмены провели учебно-тренировочные сборы и прошли хорошую подготовку, но, к сожалению, нам не удалось завоевать золото», - заявил Анвар Касимов – председатель Федерации борьбы на поясах Республики Таджикистан.

Он особо отметил школу борьбы джамоата Зарафшон Джаббор Расуловского района, которая завоевала 17 медалей. «Считаем выступление наших спортсменов успешным. Выражаем огромную благодарность всем тем, кто готовил и помог в поездке наших спортсменов на Азиатские игры», - добавил Касимов.

Список всех медалистов Таджикистана на 5-х Азиатских Играх в Ашхабаде на 25 сентября:

Серебро – 10:

Эмомназар Каримзода , борьба на поясах, «казах куреси», 90 кг

Фарход Аннакулов, борьба на поясах, «пахлавани», +90 кг

Махмад Миров, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, +100 кг

Ибодулло Алибердизода, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 60 кг

Бехруз Гулмахмадзода, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 70 кг

Гиёсиддин Раджабзода, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 80 кг

Бехруз Ходжазода, борьба «кураш», 73 кг

Манучехр Неъматов, таэквондо, 54 кг

Хасани Джоми, самбо, 73 кг

Искандари Рустам, вольная борьба, 97 кг

Бронза - 28:

Махмад Миров, борьба на поясах, «алыш», классический стиль, +100 кг

Рузибой Сафаров, борьба на поясах, «алыш», классический стиль, 80 кг

Хуршед Шарипов, борьба на поясах, «алыш», классический стиль, 90 кг

Фуркатджон Каландаров, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 100 кг

Мехрзод Суфиев, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 60 кг

Хуршед Шарипов, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 90 кг

Махмад Миров, борьба на поясах, классический стиль, +100 кг

Худоёр Раджабзода, борьба на поясах, классический стиль, 65 кг

Достонбек Почоев, борьба на поясах, классический стиль, 90 кг

Оятулло Ходжаев, борьба на поясах, вольный стиль, 55 кг

Ибодулло Алибердизода, борьба на поясах, вольный стиль, 60 кг

Эркинбек Абдунабиев, борьба на поясах, вольный стиль, 65 кг

Масрур Мералишоев, борьба на поясах, стиль «пахлавани», 90 кг

Махмад Миров, туркменская национальная борьба, классический стиль, +100 кг

Самандар Эрназаров, туркменская национальная борьба, классический стиль,

Абдурахмон Маматкулов, туркменская национальная борьба, классический стиль, 100 кг

Хасан Ёриев, туркменская национальная борьба, классический стиль, 82 кг

Самандар Эрназаров, туркменская национальная борьба, вольный стиль, +100 кг

Абдурахмон Маматкулов, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 100

Анушервон Навруззода, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 90 кг

Фаридун Курбонов, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 57 кг

Фирдавс Шарипов/Фирдавс Абдубахоров, джиу джитсу, дисциплина «Duo show»

Нигора Юсупова/Фирдавс Абдубахоров «Duo show» , джиу джитсу, дисциплина «Duo show»

Хушкадам Хусравов, борьба «кураш», 66 кг

Фирдавс Насимов, борьба «кураш», 100 кг

Давлат Болтаев, муайтай (тайский бокс), 86 кг

Фотима Холова, кикбоксинг, «пойнт-файт», 55 кг

Умед Хасанбеков, самбо, 90 кг.

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