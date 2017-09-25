В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков "Исламского государства"* погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, сообщило 24 сентября Минобороны России, передает РИА "Новости" . Он был смертельно ранен в результате разрыва мины.

В министерстве сообщили, что старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск. Он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.

Асапова посмертно представили к высокой государственной награде.

В начале 2016 года, как напоминает "Эхо Москвы" , главное управление разведки министерства обороны Украины называло Валерия Асапова командующим "Первым армейским корпусом" сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Согласно данным украинской разведки, генерал находился в Донбассе под фамилией Примаков.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес Асапова в список лиц РФ, в отношении которых введены санкциb, пишет Newsru.com.

Ранее журналисты обнаружили расхождение между официальными потерями России в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии и вероятным фактическим числом жертв. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило 10 человек.

В действительности в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан РФ. Об этом в начале августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на рассказы родственников и друзей погибших, а также данные местных властей.

Также у западных журналистов якобы есть доказательства того, что среди 40 погибших в ходе операции в Сирии россиян был 21 наемник и 17 военнослужащих. При этом статус остальных им выяснить не удалось.